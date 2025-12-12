Kremlin budjettivaje on 12-kertaistunut vuodessa

Venäjän valtiovarainministeriön mukaan liittovaltion budjettivaje jatkaa kasvamistaan. Tammi-marraskuussa vaje oli 4,276 biljoonaa ruplaa, joka on 11,8 kertaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin (362 miljardia ruplaa).
Valtion tulojen kasvu on käytännössä pysähtynyt ollen 0,7 prosenttia kuluvana vuonna, mutta samaan aikaan menot ovat kasvaneet 12 prosenttia. Sen tuloksena joka yhdeksäs hallituksen käyttämä rupla ei tule valtion saamista tuloista.
Ministeriön datan mukaan öljy- ja kaasutulojen lasku kiihtyy: marraskuun lopussa ne olivat 22,4 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna. Lokakuussa laskua oli 21 prosenttia ja syyskuussa 20 prosenttia.
Verotulot muista kuin raaka-aineista kasvoivat 11,3 prosenttia, mutta arvonlisävero kasvoi vain 5,6 prosenttia, mikä tarkoittaa todellisuudessa laskua, kun inflaatio otetaan huomioon. Ministeriön raportin mukaan ”tämä vastaa jäähtyvää suuntausta kotimaisessa kysynnässä”.
Valtion budjettivajeeksi ennustettiin jo vuoden alussa 1,2 biljoonaa ruplaa, joka vastaa puolta prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta jyrkkä talouden hidastuminen on pakottanut viranomaisia viisinkertaistamaan ennusteen 5,7 biljoonaan ruplaan.
Berliiniläisen Stiftung Wissenschaft und Politik -säätiön Venäjä-asiantuntija Janis Klugen mukaan todellisuudessa edes tämä ennuste tuskin toteutuu. Budjettimenot ovat tyypillisesti suurimmillaan joulukuussa – historiallisesti 18 prosenttia koko vuoden menoista – mutta kuluvana vuonna hallitus on käyttänyt jo 87 prosenttia budjetista marraskuun loppuun mennessä. Jos aiempien vuosien tahti säilyy, budjettivaje voi Klugen mukaan olla vuoden lopussa kahdeksan biljoonaa ruplaa, 3,6 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Valtiovarainministeriö väittää, ettei joulukuun kulutushuippua ole tulossa, koska merkittävä osuus siitä rahoitettiin jo alkuvuodesta. Siinä tapauksessa joulukuun vaje jäisi puoleen viime vuodesta – 1,5–1,7 biljoonaan ruplaan ja koko vuoden vaje lähelle alkuperäistä ennustetta, laskee venäläisekonomisti Jegor Susin.
Gazprombankin analyytikoiden mukaan https://t.me/capital_mkts/1595 öljy- ja kaasutulojen vaje iskee joulukuussa, koska vientiöljyn hinnanalennukset ovat jo 25 dollaria barrelilta. Mustanmeren ja Tyynenmeren satamista myydyn öljyn hinta on jo alimmillaan sitten hyökkäyssodan alkamisen. Vaikka valtionvarainministeriö leikkaisi joulukuun menoja, vuoden lopussa valtiontalouden vaje voi olla kuusi biljoonaa ruplaa, varoittavat analyytikot.
Usually, 18% of Russian budget spending happens in December. This year, only 13% is left – if Russia wants to stay within its budget plan. Most likely, the plan will change. Historical patterns indicate total spending of 45 trillion and a deficit of 8 trillion (3.6% of GDP). pic.twitter.com/mFqxFDcDcf
— Janis Kluge (@jakluge) December 9, 2025