Kela myöntää IS:lle: Työssä käyvälle voi jäädä käteen tukia vähemmän rahaa

Kela myöntää Ilta-Sanomille, että työssä käyvälle voi jäädä vähemmän käteen kuin tukea saavalle.

Osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhlin mukaan käteen jäävät tulot ovat töitä tekevällä pienemmät kuin tukia saavalla tilanteessa, jossa työmatkakulut ovat suuret ja palkka pieni.

Uutinen siivooja Mariasta, joka saa työttömänä enemmän tukia kuin aiempi palkkansa, on herättänyt tällä viikolla runsaasti keskustelua.

Kela selvittää, että yksinhuoltaja voi saada toimeentulotukea 536,68 euroa. Lisäksi alaikäisen lapsen menoihin saa toimeentulotukea 341,52 euroa. Yksinhuoltaja, jolla on yksi alaikäinen lapsi, voi siis saada toimeentulotuen perusosaa yhteensä 878,2 euroa kuukaudessa.

Siivooja Maria on selvittänyt lehdelle, että hänelle jäi pakollisten työmenojen, kuten matkakulujen jälkeen käteen kunnan siivoojan 1 512 euron palkasta käteen noin 900 euroa kuukaudessa. Perustoimeentulotukea hän sai taas työt lopetettuaan 858 euroa ja asumistukea päälle 103 euroa. Sen lisäksi Maria on hakenut kunnalta myös ennaltaehkäisevää ja harkinnanvaraista toimeentulotukea. Tällaista on esimerkiksi hammaslääkärilaskuun saatu 51 euroa.