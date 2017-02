Kahdeksan konsulttiyritystä selvittämään Helsinki–Tallinna-tunnelia

Viiden yrityksen rypäs arvioi tunnelin kannattavuutta ja vaikutuksia. Konsortio selvittää, onko rautatietunnelin suunnittelulle perusteita vai tulisiko ainoastaan kehittää nykyistä laivaliikennettä ja yhteyksiä satamiin.

Kolme muuta konsulttiryitystä selvittää tunnelin teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Selvitykseen kuuluvat tunnelin linjauksen pääpiirteet ja asemien ja varikkojen sijainnit.

Lisäksi konsultit tutkivat turvallisuusseikkoja, tunnelin liikenteen liittämistä kaupunkien joukkoliikenteeseen ja nykyisiin ja tuleviin rataverkkoihin sekä rakentamisen, kunnossapidon ja junaliikenteen kustannuksia.

Helsinki ja Tallinna muodostavat yhdessä noin 1,5 miljoonan ihmisen ja rahtiliikenteen talousalueen. Kaupunkien välillä liikkuu kasvavissa määrin työ- ja lomamatkalaisia. Viime vuonna Tallinnan satamaan saapui ennätykselliset kymmenen miljoonaa matkustajaa. Työmatkoja kaupunkien välillä tehdään viikoittain kymmeniä tuhansia. Tunnelissa 90 kilometrin junamatka taittuisi noin puolessa tunnissa.

Suomen ja Viron kesken on viime vuonna solmittu ministeritason yhteistyösopimus tunnelihankkeen vauhdittamiseksi.

Selvitys on osa Suomen ja Viron yhteistä FinEst Link -hanketta. Tunnelihankkeen edellytysten laaja selvitystyö on mahdollinen Interreg Central Baltic -ohjelmasta saadun EU-rahoituksen turvin. Kaksivuotisen FinEst Link -projektin kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa.

Hankkeen pääpartneri on Uudenmaan liitto ja kumppaneina ovat Helsingin kaupunki, Liikennevirasto, Tallinnan kaupunki, Viron liikenneministeriö ja Harjun lääninhallitus.