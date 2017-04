Suurtyöttömyys ja valtavasti vapaita työpaikkoja - näin kävi, kun siitä yritti puhua

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari kirjoittaa viikkokirjeessään aiemmasta kysymyksestään: miksi Suomessa on suurtyöttömyyden aikana yli 100 000 vapaata työpaikkaa.

– Saman lukeman nosti esille ministeri (Mika) Lintilä päivää myöhemmin Ylen uutisissa. Toivoin, että avaus olisi johtanut avoimeen keskusteluun siitä, miten työttömät ja työt kohtaisivat nykyistä paremmin, Harri Jaskari toteaa.

– Vielä mitä. Sen sijaan että olisi puhuttu aidasta, alettiin puhua aidanseipäistä. Suurin kritiikin kohde oli se, että ei työpaikkoja ole näin paljon vapaana. Joku väitti, että vapaiden työpaikkojen määrä on 16 000. TEM vastasi, että monesti samalla haulla etsitään jopa kymmeniä työpaikkoja. Yksi toimittaja teki yhteenvetoa, että vapaita työpaikkoja saattaa olla 64 000.

Seuraavaksi puhe kääntyi kansanedustajan mukaan siihen, että työttömiä syyllistetään. Hänen mukaansa Aamulehdessä kiivas keskustelu lopetettiin, kun alettiin syyttää "----------narkissoksi, pelleksi ja lumiukoksi, jolla ei ole edes oikeutta puhua työttömyydestä". Taloussanomissa otsikoitiin, että taas työttömiä syyllistetään väärillä luvuilla.

– What!!! Eikö meidän pitäisi puhua ratkaisuista sen sijaan että osoitella toisiamme syyttävillä sormilla! Itse yritin vinkua artikkelissani, että meidän on tunnistettava ja tunnustettava yhteiskunnan muutokset ja tehtävä siitä mahdollisuus mieluummin kuin uhka. Tai ainakin yritettävä selviytyä muutoksista nykyistä paremmin koko kansakuntana, Jaskari kirjoittaa.

Hän kysyy, missä viipyy tehtävien monipuolistamisen mahdollistava yhteiskunnan aivan uusi työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmä. Toinen haaste on, että työt syntyvät eri paikkakunnille kuin nykyiset työttömät.

– Sanotaanko tähän vain, että ei voi mitään – jatketaan työttömyyttä ja otetaan työvoima Euroopasta. Vai päätetäänkö luoda uutta asuntopolitikkaa, uusia pendelöintikeinoja, uudenlaisia työaikoja, joka mahdollista vaikka nelipäiväisen viikon tai jopa uusia etätyökeinoja.

– Sanonpa suoraan, että aivan liian pitkään Suomessa on hoidettu työttömyyden seurauksia eikä puututtu työttömyyden ytimeen. Vuoden 2008 jälkeen sosiaalimenot ovat lisääntyneet 20 miljardilla eurolla, mutta työttömyys on vain pahentunut. Ymmärrän että ihmistä masentaa, kun on lähettänyt 800 työhakemusta – ja haastatteluun on päässyt viisi kertaa eikä kertaakaan töihin. Joku voisi kuitenkin kysyä useimmin, miksi yrittäjä ei uskalla työllistää?