SDP:n Tuula Haatainen: Onko neuvoloiden yhtiöittäminen hallituksen linja?

SDP:n kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen haluaa hallitukselta selkeän linjauksen siitä, kuuluvatko neuvolat sote-uudistukseen esitetyn valinnanvapauden piiriin vai eivät. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoi torstaina, että valinnanvapauden pitäisi koskea myös neuvoloita.

"Maassamme on maailman paras neuvolajärjestelmä. Se on vanhempien arvostama ja kaikista terveyspalveluista kansalaisten ykköseksi rankkaama palvelu. On täysin järjetöntä uhrata toimiva kokonaisuus yhtiöittämisvimman alttarille", Haatainen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa neuvola toimii nykyisellään tärkeänä linkkinä varhaiskasvatuksen ja koulun suuntaan.

"Julkisten terveyspalveluiden ja esimerkiksi lastensuojelun kanssa nämä muodostavat kokonaisuuden, joka hajoaisi, jos neuvolat annettaisiin yksityisille yhtiöille kilpailtavaksi", Haatainen sanoo.