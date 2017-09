Ben Zyskowicz: Taas on korjattava vihervasemmiston valheita turvapaikkapolitiikasta

– On valitettavasti jälleen kerran korjattava vihreiden ja vasemmistoliiton turvapaikkapolitiikkaan liittyviä valheita, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz toteaa Verkkouutisten BenTV:ssä (alla).

Hän korostaa, ettei kokoomus ole kriminalisoimassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden eli laittomasti maahan jääneiden henkilöiden auttamista. Samaa ovat jo sanoneet niin sisäministeri Paula Risikko (kok.) kuin sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergkin.

Hallituksen linjauksissa on kyse viranomaistoiminnan estämiseen puuttumisesta.

Tästä huolimatta muun muassa vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö ovat kritisoineet hallitusta kovin sanoin torstain budjettiriihen jälkeen. Heidän mukaansa hallitus aikoo tehdä hädänalaisten auttamisesta rikoksen. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kutsui pääministeri Juha Sipilää (kesk.) mieheksi, "joka teki lähimmäisenrakkaudesta rikoksen".

Ben Zyskowicz toteaa auttamisen olevan inhimillistä ja perustuvan lähimmäisenrakkauteen.

– Tätä auttamista, majoituksen tarjoamista, ruoan tarjoamista, muunlaista auttamista kukaan kokoomuksessa ei ole kriminalisoimassa.

Zyskowiczin mukaan kyse on siitä, jos "auttavat tahot omin tietoisin aktiivisin toimin pyrkivät estämään, harhauttamaan ja harhaanjohtamaan poliisia, joka täyttää omaa virkatehtäväänsä käännyttämisessä".

Kokoomusedustajan mukaan nyt selvitetään, onko tässä tilanteessa tilaa uudelle kriminalisoinnille. Avunantosäännösten tai niskoittelusäännösten perusteella tällaiseen estämiseen voitaisiin Zyskowiczin mukaan ehkä jo nykyisin puuttua.

Ben Zyskowicz ihmettelee myös vihreiden puheenjohtajan linjausta tilapäisistä oleskeluluvista. Touko Aalto on ehdottanut useaan kertaan, että heille, joita ei voida palauttaa, tulisi voida antaa tilapäinen oleskelulupa Suomeen.

– Sitten oikea Touko Aallon kukkanen. Hän sanoi, että laittomasti maassa olevien joukossa on paljon niitä, jotka kyllä vapaaehtoisesti palaisivat, mutta kun he eivät saa sellaisia matkustusasiakirjoja ja muita dokumentteja, että he pystyisivät palaamaan, vaikka haluavat, Zyskowicz päivittelee.

– Tämä on ihan puppua ja huuhaata. Meillä ei ole sellaisia Irakista, Afganistanista, Somaliasta, Syyriasta tai muualta tulleita, jotka vapaaehtoisesti olisivat valmiita palaamaan, mutta jotka eivät voi palata, koska heillä ei ole dokumentteja. Tällaisia ei ole. Jokainen vapaaehtoisesti palaava voi palata, hän jatkaa.

Zyskowicz huomauttaa, että Suomen laki on jo nyt sellainen, että jos tällaisessa tilanteessa olevia ihmisiä olisi, voitaisiin heille antaa tilapäinen oleskelulupa.