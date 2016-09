SDP:n arvostelu ihmetytti: "Antti Rinne, kannatatteko te kiky-sopimusta vai ette?"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne moitti hallituksen veropolitiikan suosivan rikkaita ja hyvätuloisia ihmisiä. Hän viittasi eduskunnan tietopalvelulta tilaamaansa yhteenvetoon palkkojen verotuksesta. Eduskunta keskusteli tänään hallituksen budjettiesityksestä ensi vuodelle.

– Miten te voitte edes puhua keski- ja pienituloisille toteutettavasta veroratkaisusta, Rinne ihmetteli.

– Rinne, kannatatteko te kiky-sopimusta vai ette, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kysyi.

Orpo muistutti, että kilpailukykysopimuksen perusratkaisun sopivat työmarkkinajärjestöt. Orpon mukaan kiky-sopimuksen maksumuutokset olisivat tuoneet veronkevennyksiä vain suurituloisille. Kilpailukykysopimuksessa siirrettiin työnantajalle kuuluneita sosiaaliturvamaksuja palkansaajille.

– Me suuntasimme meidän veronkevennysvaramme pieni- ja keskituloisille, Orpo sanoi.

Rinne vastasi, että hallitus painosti työmarkkinajärjestöjä ratkaisuun uhkaamalla pakkolaeilla.

– Lopputulos oli kilpailukykysopimus, jota SDP on tukenut sen takia, että vaihtoehto oli selkeästi huonompi vaihtoehto, Rinne sanoi.

Rinne totesi, että kiky-sopimus ei sisältänyt veroratkaisuja, joiden seurauksena kaksituhatta euroa ansaitsevalle kokille jää 20 euroa enemmän käteen ja 10 000 euroa tienaavalle johtajalle sata euroa lisää kuukaudessa. Rinteen mukaan veronalennusten seurauksena valtionvelka kasvaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) selvitti, että työnantajilta työntekijöille siirtyvistä sosiaaliturvamaksuista osa on verovähennyskelpoisia. Verovähennyskelpoiset erät suosivat suurituloisia, ja hallitus korjasi tilanteen omalla veroratkaisullaan.

– Nyt saadaan suhteellisen tasainen viiva, joka on noin 0,6 prosenttia keventävä kaikille. Kun puhutaan prosenteista, se on selvä asia, että prosentti on vähemmän tonnista kuin kolmesta tonnista, Sipilä tokaisi.

Sipilä lisäsi ihmettelevänsä suuresti, että Rinne nyt irtaantuu koko kilpailukykysopimuksesta.