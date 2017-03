Ben Zyskowicz kuittaa Ville Niinistölle: Sananvapaus käy sinulle, kun se sopii omiin näkemyksiisi

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz tyrmää Verkkouutisten BenTV:ssä virheiden puheenjohtaja Ville Niinistön puheet virkamiesten puuttumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Zyskowicz siteeraa Niinistöä, joka totesi aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomissa, että sisäministeriön korkea virkamies on puuttunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkinyt vaientamaan sen.

– Eli Niinistö on sitä mieltä että virkamies puuttuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, hei haloo eikö saisi. Ja Niinistö on sitä mieltä, että tämä on vaientamispyrkimys. No mitäs tämä sitten on, eikö tämä ole sitä että kokenut poliitikko Ville Niinistö haluaa laittaa suukapulan virkamiehille ja vaientaa hänet, Zyskowicz sanoo.

Hän painottaa, että myös virkamiehillä on Suomessa sananvapaus.

– Voitaisiinko Ville sopia, että virkamiehilläkin on sananvapaus. Se on näyttänyt sopivan sinulle silloin hyvin, kun virkamiehet ottavat sellaisia kantoja, jotka ovat linjassa sinun näkemystesi kanssa. Esimerkiksi jos joku THL:n virkamies on arvostellut sote-uudistusta, niin et ole ollut vaatimassa, että ei virkamies saa osallistua tällä tavoin yhteiskunnalliseen keskusteluun tai pyrkiä vaientamaan hallituksen tai muiden mielipiteitä.

– Eli toimitaan näin, Ville, että virkamiehilläkin on tässä maassa sananvapaus, Zyskowicz päättää.