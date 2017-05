Video: Arkkipiispa hiljensi teologin kahdesti kirkolliskokouksessa, orvoista ei sopinut puhua

Evankelisluterilaisen kirkon kevään kirkolliskokous pidettiin Turussa tiistaina 2.5.2017. Kokouksessa Uusi Tie -lehden päätoimittaja, teologisen instituutin entinen pääsihteeri ja kirkolliskokousedustaja Leif Nummela käytti puheenvuoron kirkon avioliittokäsityksestä lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Arkkipiispa Kari Mäkisen keskeytyksiä Nummelan puheeseen ihmettelee Seurakuntalainen-lehden blogissaan professori Tapio Puolimatka.

Ensimmäisen keskeytyksen arkkipiispa teki (alla olevalla videolla kohdassa 11:30), kun Leif Nummela puhui näin:

– Tämän keskustelun ytimessä on kysymys jokaisen lapsen luonnollisesta oikeudesta omaan biologiseen isään ja äitiin ja toisaalta jokaisen biologisen isän ja äidin vastuusta omasta lapsestaan. Yhteiskunnassamme ilmenee merkillinen ristiriita. Toisaalta meille vakuutetaan että sillä ei ole väliä kasvaako lapsi omien biologisten vanhempiensa, oman isänsä ja äitinsä, vai jonkun muun kasvattamana...

Arkkipiispa tuli tuolloin väliin ja antoi repliikkipuheenvuoron toiselle edustajalle. Tämä pyysi kokouksen puheenjohtajaa eli arkkipiispaa arvioimaan, oliko puhe kunnioittavaa ja arvokasta toimintaa läsnä olevienkin perhesuhteiden kannalta.

Arkkipiispa totesi Nummelan voivan jatkaa, "kun ottaa huomioon tämän äskeisen repliikkipuheenvúoron". Nummela totesi ottavansa sen mielellään huomioon ja sanoi, ettei ymmärrä rikkoneensa tuota periaatetta.

Toinen keskeytys tuli vain puolta minuuttia myöhemmin (videolla kohdassa 13:25). Tuolloin Leif Nummela oli jatkanut puhettaan näin:

– Siis yhteiskunnassamme ilmenee merkillinen ristiriita. Toisaalta vakuutetaan, että ei ole väliä kuka kasvattaa, mutta toisaalta: me katselemme tv-sarjoja joissa suurella vaivalla selvitetään mistä jonkun henkilön oma kadotettu biologinen isä tai äiti on, ja kun hän löytyy, me seuraamme liikuttuneina, kun lapsi lopulta ensimmäisen kerran kohtaa oman biologisen isänsä tai äitinsä. Tässä on joku ristiriita, tämä ei ole luonnollinen tilanne...

Arkkipiispa keskeytti tällöin uudestaan ja pyysi Nummelaa keskittymään lähetekeskustelun varsinaiseen teemaan: millaista viestiä hän haluaa antaa esillä olleesta aloitteesta.

Leif Nummela vastasi yrittävänsä perustella kantaansa kirkon siunauksesta samaa sukupuolta oleville pareille. Hänen mukaansa siinä ei ole huomioitu lasten parasta.

– Se tuli nyt selväksi. Siitä aiheesta ei varmasti tarvitse jatkaa, jotta se ei loukkaa ketään, arkkipiispa vastasi.

Leif Nummela meni puhujakorokkeella hetkeksi sanattomaksi. Hän sanoi joutuvansa miettimään, että jos häntä on kielletty puhumasta asiasta, mistä kohtaa hän voi jatkaa.

Videointi kirkolliskokouksen täysistunnosta näkyy alla. Keskeytykset ovat siis kohdissa 11:30 ja 13:25.