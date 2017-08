Presidentti Sauli Niinistö: En ihmettele USA:n päätöstä pysyä Afganistanissa

– En sinänsä ihmettele Yhdysvaltain päätöstä (pysyä Afganistanissa). Asiat eivät kyllä ole Afganistanissa ihan selkeillä raiteilla, Presidentti Sauli Niinistö sanoi toimittajille suurlähettiläskokouksessa Helsingissä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi maanantaina hyväksyntänsä sille, että maa lähettää lisäjoukkoja Afganistaniin. Trump linjasi lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvallat pysyy Afganistanissa. Fox Newsin tietojen mukaan Trump allekirjoitti käskyn lähettää Afganistaniin 4 000 sotilasta lisää.

Presidentti Niinistöltä kysyttiin, onko tällä vaikutusta siihen, miten Suomen kannattaa harkita omaa läsnäoloaan ja joukkojen määrää?

– Varmasti sillä on meihinkin vaikutusta. Tässähän on vuosi vuodelta nähty sama prosessi eli on sittenkin jäätävä Afganistaniin.

– En ole tästä ehtinyt puhumaan hallituksen kanssa, mutta epäilemättä joudumme ainakin pohtimaan asiaa, presidentti Niinistö sanoi.

Trump kertoi tilaisuudessa Yhdysvaltojen uudesta Afganistanin strategiasta. Vaalikampanjansa aikana Trump sai oikeistolta tukea ajatukselle, että Yhdysvallat ei osallistu enää sotiin ulkomailla demokratian rakentamiseksi tai muiden maiden auttamiseksi.

"Amerikka ensin" oli yksi Trumpin tunnuslauseista. Se sisälsi ajatuksen, että Yhdysvaltain asevoimien tarkoituksena on puolustaa maata, eikä käydä sotia ulkomailla. Hän vaati tuolloin vielä Yhdysvaltoja jättämään Afganistanin.

Nyt Trump linjasi, että Yhdysvallat pysyy Afganistanissa. Hänen mukaansa hätiköity poistuminen aiheuttaisi tyhjiön, jonka terroristijärjestöt kuten Isis ja Al Qaida täyttäisivät välittömästi.