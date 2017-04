Sari Sarkomaa ja Sinuhe Wallinheimo: Tervetullut uudistus lisää apteekkien määrää

Hallituksen apteekkityöryhmän kokoomuslaiset jäsenet, kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Sinuhe Wallinheimo ovat tyytyväisiä hallituspuolueiden välillä saavutettuun kompromissiin.

Suomalainen ammattiapteekki säilyy sen mukaisesti edelleen proviisoriomisteisena ja luvanvaraisena, mutta muun muassa apteekkilupaprosessiin on luvassa alan toivomia joustoja, muutoksia ja läpinäkyvyyttä. Apteekkeja tullaan reformin myötä kehittämään osana terveydenhuoltoa.

Hallitus linjasi puoliväliriihen ensimmäisenä päivänä maanantaina apteekkisääntelyn joustavoittamisesta. Hallituksen puolivälitarkastelu ja neuvottelu vuosien 2018–2021 julkisen talouden suunnitelmasta pidetään Kesärannassa 24. ja 25. huhtikuuta.

– Apteekkeja tulee tämän uudistuksen myötä lisää, mikä lisää alan kilpailua. Uudistus on tervetullut ja kaivattu, sillä kilpailutilanne tulee parantamaan palveluiden laatua. Tämä tulee näkymään asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi laajentuneina aukioloaikoina.

– Apteekkiala vapautuu nyt maltillisesti ja vastuullisesti, samalla kuitenkin lääketurvallisuudesta vastuullisesti kiinni pitäen. Uudistuksen tavoite on lisätä apteekkien määrää Suomessa ja purkaa apteekkilupiin liittyvää turhaa byrokratiaa. Nämä asiat olivat Kokoomukselle tärkeitä apteekkiryhmän neuvotteluissa, kansanedustajat toteavat tiedotteessaan.

Osana uudistusta hallitus toteuttaa selvityksen, jonka tavoitteena on kartoittaa lääkehuollosta yhteiskunnalle koituvat kokonaistaloudelliset vaikutukset.

Hallitus myös esittää muutoksia lääketaksaan mukaan lukien säännölliset tason tarkastukset. Lisäksi apteekeille mahdollistetaan itsehoitolääkkeiden myynti halvemmalla, omasta katteesta tinkimällä.

– Päätöksellään hallitus on osoittanut sen, että se on kuunnellut tarkalla korvalla kansalaisten esille nostamia epäkohtia lääkkeiden saatavuuden ja hinnan osalta. Kaikkia epäkohtia tämä kompromissi ei poista, mutta kompromissi on askel oikeaan suuntaan, Sarkomaa ja Wallinheimo katsovat.

Wallinheimo myös muistuttaa hallituksen apteekkipäätökseen sisältyvästä takalautakirjauksesta.

– Pallo asiassa on nyt apteekkareilla, Fimealla ja muilta tahoilta tulevilla luvanhankijoilla. Mikäli alueellinen saatavuus ei parane tai apteekkien määrä lisäänny, on hallituksella oltava valmius selvittää vallitsevan lupajärjestelmän toimivuutta, Wallinheimo linjaa.

Myös tietyt itsehoitolääkkeet ovat vapautumassa päivittäistavarakauppaan. Käytännössä kyseessä ovat esimerkiksi tietyt lääkerasvat. Sen sijaan särkylääkkeet säilyvät edelleenkin vain apteekin hyllyllä.

Sarkomaan mukaan on tervetullutta, että apteekkien roolia tarkoituksenmukaisessa lääkehoidossa lisätään, sillä se palvelee erityisesti paljon lääkkeitä käyttäviä monisairaita henkilöitä sekä ikäihmisiä.

– Vaikka itsehoitolääkkeitä vapautetaan, niin on hyvä, ettei Suomi toista Ruotsin virheitä. On olennaista todeta, että poliitikot eivät suoraan tässä tee päätöstä mahdollisesti vapautettavista lääketuotteista, vaan sen tekevät lääkehuollon asiantuntijat, hän linjaa.