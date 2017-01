Autoala Anne Bernerin esittämästä tuesta: Kuunnelkaa valtiovarainministeriä – "asia velloo turhaan"

Autokaupan markkinahäiriö ei ratkea hankintatukeen liittyvällä spekuloimisella, vaan valtiovarainministeriön ulostuloihin autoiluun liittyvästä verotuksesta, jonka muutosta ei valmistella, arvioi Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) nosti sunnuntaina blogissaan uudelleen esille ajoneuvoille tarkoitetun hankintatuen osana kaavailtua liikenneverkkoyhtiötä. Bernerin mukaan tänä vuonna auton ostaville on mahdollista hyvittää mahdollisesta veroalennuksesta aiheutunutta haittaa. Esimerkiksi 100 miljoonan euron hankintatuki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan vuonna 2017 lieventäisi autokaupan häiriöitä.

– Minun mielestäni on aivan turhaa lähteä spekuloimaan hankintatuella tässä vaiheessa, Pekka Rissa sanoo Verkkouutisille.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toivoi lauantaina, että hänen ja ministeriönsä viestit siitä, että auto-, ajoneuvo- ja polttoaineveroon ei valmistella muutoksia, rauhoittaisi autokauppaan syntynyttä epävarmuutta.

Selvitys on herättänyt hämmennystä. Selvityksessä auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverot alennettaisiin tai poistettaisiin sekä siirryttäisiin tienkäyttömaksuihin liikenneverkkouudistuksen yhteydessä. Se on hyydyttänyt autokauppaa.

– Pitää vaan ratkaista tämä tilanne niin kuin Orpo sanoi. Näitä ulostuloja pitää jatkaa, jos mediat ja kuluttajat eivät tätä usko, Rissa toteaa.

– Jos media lähtee nyt pohtimaan tätä (hankintatukea), niin asia vaan velloo ihan turhaan. Kyse on selvityksestä, ja nyt pitäisi tehdä se valtion liikenneverkkoyhtiö Live oy:n ratkaisu, jonka jälkeen voidaan palata tällaisiin spekulatiivisiin asioihin.

Rissan mukaan kovan julkisen keskustelun kohteeksi joutunut liikenneministeriön selvitys ehdotuksineen on vaan spekulointia

– Faktahan on se, mitä valtiovarainministeri Orpo sanoi lauantaina eli hallitus ei valmistele mitään autoveromuutosta. Se on se olemassa oleva fakta, ja kaikki muu on pohdintaa ja spekulointia, josta syntyy tämä markkinahäiriö autokaupassa.