Yritysten talousongelmat odottavat maton alla

Todellisuudessa yritysten taloudellinen tilanne on vaikeampi kuin tällä hetkellä mistään datasta näkyy.

Intrum analysoi suomalaisten yritysten maksukyvyn kehitystä maksuviiveiden ja perinnän datan keinoin sekä seuraamalla säännöllisesti konkurssi- ja maksuhäiriödataa.

Yhtiön mukaan tuorein data on ristiriitaista. Laskutettavaa on syntynyt aiempaa vähemmän ja maksuviiveiden (-11,3 % verrattuna vuoteen 2020) sekä maksuhäiriöiden (noin -30 % verrattuna vuoteen 2020) määrät ovat laskussa.

Samaan aikaan konkurssihakemusten määrä on kuukauden aikana noussut 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja henkilöyhtiöiden haastehakemusten lukumäärät olivat viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 25 prosentin nousussa.

Ristiriitaa selittävät ja todellista tilannetta hämärtävät Intrumin mukaan erilaiset tilapäiset lakimuutokset ja yritysten tukipaketit. Taloudelliset ongelmat odottavat piilossa maton alla.

Vuodenvaihteessa voimaan astui tilapäinen yritysperintälain muutos, helmikuussa konkurssilain maksukyvyttömyysolettaman pidennys ja tammikuussa puolestaan päättyi konkurssiin hakemista rajoittanut lakimuutos. Moni normaali ylivelkaantumisen katkaisemisen keino on joko hidastunut tai estynyt.

Esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän syntyminen trattaamalla on estetty henkilöyhtiöiden ja pienten osakeyhtiöiden osalta. Muutos on tehnyt tehtävänsä, sillä trattoja protestoitiin pelkästään Intrumilla lukumääräisesti yli 50 prosenttia vähemmän kuin ennen lakimuutosta.

Tilapäisen yritysperintälain lakimuutoksen vuoksi maksuhäiriötieto ei ole yritysten osalta välttämättä luotettavaa. Tämä taas vaikeuttaa luottoa myöntävien yritysten liikesuhteita, jarruttaa vastuullista luotonantoa ja johtaa luotonmyöntämisen vähentymiseen.

Intrumin myyntijohtaja Juha Iskalan mukaan on selvää, että tukipaketteja tarvitaan yleisen taloudellisen kehityksen elpymiseksi.

Hänen mukaansa tilapäiset lakimuutokset ja tukipaketit hämärtävät kuitenkin taloudellisen tilannekuvan saamista, sillä ne piilottavat yritysten ylivelkaantumista.

– Yrityksiä on jätetty trattaamatta ja se tulee näkymään ulosottojen ja oikeudellisen perinnän määrän kasvuna. Todellisuudessa yritysten taloudellinen tilanne on vaikeampi kuin tällä hetkellä mistään datasta näkyy. Talous on hiipunut, laskut eivät kierrä, maksuviiveiden ja maksuhäiriöiden määrä on alhainen, mutta konkurssit ovat kasvussa. Osa yrityksistä tekee taloudelliset ratkaisunsa itse, Iskala toteaa.

– Monet yritykset, joiden ylivelkaantumisen maksuhäiriömerkintä normaalisti kuitenkin katkaisee, odottavat ongelmineen piilossa maton alla. Samansuuntaista tietoa on tullut myös Suomen Yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista, hän jatkaa.

Yritysten maksukyvyn kehitystä kuvaavat luvut pohjautuvat Intrumin omaan dataan sekä Tilastokeskuksen datalähteisiin suomalaisista yrityksistä ajanjaksolta 2020 ja 2021.