Yllätys Suomessa: Miksi virus ei vie sairaalaan?

Helsingin yliopiston professori Marjukka Myllärniemen mukaan Suomen koronavirustilanne on pysynyt edelleen hyvällä tasolla.

Hän nostaa esiin erikoisen piirteen kotimaan tartuntatilastoissa.

– Todetut tartunnat eivät realisoidu sairaalahoitoa tarvitsevina enää siinä suhteessa kun maalis–huhtikuussa tai muualla maailmassa. Syy siihen on ainakin minulle epäselvä, Marjukka Myllärniemi kirjoittaa Twitterissä.

Syyksi on esitetty lisääntynyttä ajanviettoa ulkona ja mökillä, jolloin sisätiloissa vietetään vain lyhyitä aikoja. Tutkimusten mukaan altistumisen voimakkuus voi vaikuttaa sairauden vakavuuteen, eikä esimerkiksi infektion saaminen ohikulkijalta ole todennäköistä.

Myllärniemi pitää tämänkaltaista selitysmallia mahdollisena, mutta kuvailee virusta kaikesta huolimatta mystiseksi.

Yhdysvalloissa alkukesän tartunnat painottuivat nuoriin. Sairaalahoito alkoi kuormittua vasta 4–6 viikon viiveellä, kun Covid-19-infektioita havaittiin esimerkiksi sairastuneiden nuorten vanhemmilla.

Professori Chethan Sathya ja epidemiologi Eric Feigl-Ding ovat nostaneet ilmiön esiin Floridan tartuntatilastojen pohjalta.

– Huono merkki: Floridan infektiot leviävät nyt sekä vanhempiin ikäluokkiin että lapsiin. Huomatkaa, kuinka uusi aalto alkoi 18–30-vuotiaista nuorista aikuisista, mutta nyt tauti leviää vanhempiin ja alle 18-vuotiaisiin, Eric Feigl-Ding kirjoittaa Twitterissä.

This is what we have all feared. #Covid_19 infection will spread beyond young folks, and our elderly population will suffer. https://t.co/ASu8TB1GHi

— Dr. Chethan Sathya, MD MSCE (@drchethansathya) July 15, 2020