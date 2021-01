Yle: Venäjän rajalla vain joka toinen suostuu koronatestiin

”On huolestuttavaa, että kieltäytyneiden määrä on noin suuri.”

Vain noin puolet maahantulijoista menee koronatestiin Vaalimaan raja-asemalla, kertoo Yle.

Testit alkoivat viime tiistaina, ja testauspiste on avoinna aamukymmenestä iltaseitsemään joka päivä. Testi on ilmainen ja vapaaehtoinen.

Vaalimaalla on terveysneuvonnassa käynyt 402 henkilöä, joista 202 on sen jälkeen käynyt koronatestissä. Loput ovat kieltäytyneet.

– On huolestuttavaa, että kieltäytyneiden määrä on noin suuri. Ainoastaan kymmenen prosenttia kieltäytyneistä on esittänyt tuoreen testituloksen, mikä on hyvä syy kieltäytyä, Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä sanoo.