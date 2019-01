Yle: Attendollakin ongelmia – vanhuksia aliravittu, lainvastaisia lääkkeitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Attendon toiminta on ollut suurennuslasin alla etenkin Espoossa.

Suomen suurin hoivapalveluyhtiö Attendo painii samankaltaisten ongelmien kanssa kuin julkisuudessa esillä ollut Esperi Care, kertoo Yle.

Ylen selvityksen mukaan pääsyynä ongelmiin on se, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän.

Aluehallintovirastojen (avi) tarkastuksissa on viime vuosina paljastunut epäkohtia ympäri maata. Vuosien 2016-2018 välisenä aikana Attendon hoivakodeista tehtiin yhteensä 16 aluehallintovirastojen valvontapäätöstä, joissa viranomaiset ovat vaatineet yhtiötä korjaamaan havaitsemiaan epäkohtia. Osassa tapauksista ongelmat ovat jatkuneet vuosikausia.

Attendon toiminta on ollut viime vuosina suurennuslasin alla etenkin Espoossa. Kaupunki on joutunut sakottamaan Attendon hoivakoteja useaan otteeseen toistuvista sopimusrikkomuksista vuodesta 2015 lähtien.

Attendo Laaksolahden hoivakotia on tarkkailtu tiiviisti vuodesta 2016 lähtien. Tuolloin avin tarkastuskäynnillä paljastui, että hoivakodin asukkaiden ravitsemusta ei ollut seurattu asianmukaisesti.

Hoivakodissa oli kaikkiaan 17 vanhusta, joiden painoindeksi oli niin alhainen, että ennenaikaisen kuoleman riski oli avin mukaan lisääntynyt.

Henkilöstömitoituksia on laiminlyöty toistuvasti Laaksolahdessa. Espoo on sakottanut Attendoa kahdesti sen vuoksi. Yhteensä maksettavaa on kertynyt noin 55 000 euron edestä.

Vuonna 2018 annetussa valvontapäätöksessä avi määräsi Laaksolahtea poistamaan lainvastaisen lääkekaapin. Kaapissa säilytettiin asukkailta ylijääneitä, opioideja sisältäviä reseptilääkkeitä.

Huumaavat reseptilääkkeet olisi tullut hävittää lääkejätteenä, mutta niitä on avin mukaan jaettu hoivakodin muille asukkaille ilman lääkärin määräystä. Avin mukaan tilanne vaaransi hoivakodin asiakasturvallisuuden.

Tällä hetkellä Laaksolahdessa ei ole käynnissä normaalista poikkeavia valvontatoimenpiteitä.