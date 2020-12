Vuosi vaihtuu leudossa säässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudenvuodenaattoa vietetään maan etelä- ja keskiosassa suojasäässä, pohjoisessa on pikkupakkasta.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vuodenvaihteessa Suomeen saapuu Baltiasta heikko matalapaineen osakeskus.

Tähän liittyvä sadealue liikkuu uudenvuodenaattona maan itäosaa pitkin kohti Lappia. Lumisadetta kertyy maan itäosassa aaton aikana noin 4–8 senttimetriä, lisäksi paikoin voi sataa jäätävää tihkua.

Sateista johtuen ajokeli huononee. Maan länsiosassa lunta voi siellä täällä kertyä muutama senttimetri. Poutaisinta on Lounais-Suomessa.

– Uudenvuodenyön aikana sadealue siirtyy maan pohjoisosaan, missä lumisadetta kertyy noin 2–6 senttimetriä, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Lämpötila on aattona maan etelä- ja keskiosassa nollasta plus kolmeen astetta, lauhinta on lounaassa. Maan pohjoisosassa lämpötila vaihtelee -1 ja -7 asteen välillä.

Uudenvuodenpäivänä pohjoisessa lämpötila pysyttelee edelleen -1 ja -7 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, lämpötila on nollan tuntumassa.

Sää on koko maassa pilvinen vuodenvaihteen aikana. Uudenvuodenpäivän jälkeen viikonloppuna kaakosta nousee uusi matalan keskus, joka tuo maan itäosaan lisää lumisateita. Muualla maassa on odotettavissa poutaista pakkassäätä.