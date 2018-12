Vuoden 2019 verokorttien postitus on alkanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Reilun kuukauden aikana suomalaisille jaetaan noin 4,8 miljoonaa verokorttia.

Kaikki saavat verokortin kotiinsa viimeistään tammikuun puolivälissä. OmaVerossa verokortit ovat saatavilla jo nyt.

Uusi verokortti tulee voimaan 1.2.2019. Vuoden 2019 verokortissa on merkittäviä uudistuksia, sillä palkkakausikohtaiset tulorajat ja sivutuloverokortti poistuvat.

– Ensi vuodesta lähtien erillistä sivutuloverokorttia ei enää ole, vaan kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti. Palkansaaja voi siis kopioida samaa verokorttia kaikille työnantajilleen, kertoo Henkilöverotusyksikön ylitarkastaja Minna Palomäki Verohallinnosta.

– Jatkossa verokortilla ei ole myöskään palkkakausikohtaisia tulorajoja, vaan koko vuodelle on yksi tuloraja. Palkansaajan tulee itse seurata vuoden mittaan tulojensa kehittymistä ja tehdä muutosverokortti, jos näyttää siltä, että tuloja tai vähennyksiä on enemmän tai vähemmän kuin on arvioitu.

Omien tulotietojen seuraaminen on jatkossa helpompaa vuoden 2019 alusta käyttöön otettavan tulorekisterin ansiosta. Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa sinne maksamansa palkat. Yksittäinen henkilö voi tarkastella omia palkkatietojaan OmaVerossa helmikuusta 2019 alkaen.

Palomäki muistuttaa, että tyypilliselle palkansaajalle, jolla on yksi työnantaja ja säännöllinen tulo, yksi vuosituloraja ei ole iso muutos. Myöskään eläketulon verokorttiin muutokset eivät vaikuta. Verohallinto toimittaa eläkkeensaajien verokortit eläkkeen maksajille samaan tapaan kuin tähänkin asti.

Hän kehottaa kuitenkin jokaista tarkistamaan kotiin tulevan verokortin tiedot ja tekemään tarvittaessa muutoksia.

– Muutosverokortin voi tehdä tästä päivästä alkaen itse kätevästi ja nopeasti Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

OmaVerossa tehty verokortti myös säilyy palvelussa, josta sitä voi tarpeen tullen tulostaa useampia kappaleita, jos palkansaajalla on enemmän kuin yksi työnantaja. Myös puhelinpalvelusta ja verotoimistoista muutosverokortteja saa entiseen tapaan tästä päivästä lähtien.

– Edelleen säilyy myös se mahdollisuus, että palkansaaja voi itsenäisesti pyytää työnantajaa pidättämään palkasta enemmän kuin verokortille on merkitty, Palomäki kertoo.

Näin verokortti uudistuu:

1. Yksi tuloraja

Verokortissa ei enää ole palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Muista seurata tulojesi kertymistä koko vuoden ajalta ja tilaa muutosverokortti tarvittaessa OmaVerosta, puhelimitse tai verotoimistosta.

2. Yksi verokortti palkkatuloille

Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää tarvita erillisiä verokortteja. Kaikki työnantajasi käyttävät samaa verokortilla ilmoitettua veroprosenttia.

3. Kopio verokortista riittää

Verokorttia ei enää tarvitse toimittaa alkuperäisenä. Jos sinulla on useampia työnantajia, voit kopioida verokorttiasi kaikille työnantajillesi.

4. Verokortti tehdään OmaVerossa

Voit tilata ja tulostaa muutosverokortin OmaVerossa: vero.fi/omavero. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Verokorttisi jää OmaVeroon, josta voit ottaa sen käyttöösi milloin vain.