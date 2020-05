”Vladimir Putinin vallan koneisto onkin illuusio”

Koronakriisi on asiantuntijoiden mukaan paljastanut Kremlin mallin onttouden.

Noustuaan 20 vuotta sitten Venäjän johtoon Vladimir Putin on toistanut lukuisissa yhteyksissä ajatusta vallan vertikaalista – kaikki hierarkiatasot läpäisevästä hallintokoneistosta, jonka huipulla ylintä valtaa käyttää presidentti. Järjestystä korostava malli on Kremlin narratiivissa mielellään esitetty vastakohtana maassa 1990-luvulla vallinneelle vastuuttomuudelle ja sekasorrolle.

”Vallan vertikaalia” on kuitenkin monin tavoin liioiteltu, amerikkalaislehti The New Yorkerin haastattelemat venäläisasiantuntijat sanovat. Tutkija Gleb Pavlovskin mukaan käsite luotiin alun perin pönkittämään mielikuvaa Putinista päättäväisenä toiminnan miehenä, joka on aina askelen muita edellä. Malli ei ole hänen mukaansa missään vaiheessa toiminut niin sulavasti kuin on väitetty, ja koronaviruspandemia on nyt paljastamassa sen heikkoudet aiempaa selvemmin.

– Virus on pelannut eri peliä, hän sanoo.

Virallisten tietojen mukaan Venäjällä oli The Moscow Timesin mukaan perjantaihin mennessä todettu 387 623 covid-19-tapausta. Ilmoitettu luku on maailman kolmanneksi korkein heti Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen, ja tartuntojen todellinen määrä saattaa useiden arvioiden mukaan olla merkittävästi suurempi.

Kun maa kamppailee poikkeuksellisen vakavan terveys- ja talouskriisin kourissa Putinin ylistetty ”vallan vertikaali” on osoittautunut jokseenkin voimattomaksi tai jopa loistanut poissaolollaan. Presidentti itse on näyttäytynyt julkisuudessa vain niukasti, silloinkin kyllästyneeltä ja etäiseltä vaikuttaen. Tutkija Aleksandr Kynev sanoo Putinin olleen viimeaikaisissa tv-esiintymisissään “kuin vanha ja sairas susi”. Riippumaton Levada Center -tutkimuslaitos raportoi presidentin kannatuksen.

Putinin suuri missio

Vaikka Venäjän terveydenhuoltojärjestelmä on ainakin toistaiseksi onnistunut välttämään romahduksen, koronaviruspandemia näyttää osoittaneen, että “vallan vertikaali” soveltuu paremmin psyykkiseen ja näennäiseen hallitsemiseen kuin todelliseen vallankäyttöön aidon kriisin kohdatessa.

Geopoliittisen pelin mestarit ovat puhuneen moskovalaiskolumnisti Ivan Davidovin mukaan koronakriisin äärellä hämmennyksissään ja peloissaan.

– Tämän virtuaalisen pelin kuluessa sen pelaajat ovat kadottaneet täysin kykynsä puhutella oikeaa Venäjää. Kun ihmiset yhtäkkiä tarvitsevat valtiota, ilmenee, että valtiota ei ollutkaan rakennettu tähän tarkoitukseen, Davidov sanoo venäläiselle Republic-uutissivustolle.

Putinin pitkä valtakausi on johtanut tutkija Tatjana Stanovajan mukaan siihen, että tämä ei enää miellä itseään niinkään poliitikoksi, vaan pikemminkin ”messiaaniseksi” tai ”historialliseksi” sankariksi.

– Jos Putin aiempina aikoina seisoi kansan edessä ja oli sille jollain tapaa vastuussa, nyt hän katsoo seisovansa historian edessä, Venäjän sisä- ja ulkopolitiikan analyysiin keskittynyttä R.Politik-projektia johtava Stanovaja sanoo.

Putin on Stanovajan mukaan kiinnostunut lähes yksinomaan Venäjän suurvalta-aseman palauttamista tukevista toimista. Koronaviruspandemia on presidentille pelkkä ”sosiaalinen ongelma”, jonka mittakaava on hänen suureen henkilökohtaiseen missioonsa nähden mitättömän vähäinen.