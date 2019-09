Vladimir Putinin Suomi-oligarkilla jättibisnes Syyriassa

Suomalais-venäläisen miljardööri Gennadi Timtshenkon yhtiön kerrotaan saaneen Syyrian fosfaattivarantoja haltuunsa.

Moskova on hyötynyt sisällissotaa käyvän Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinnon tukemisesta muun muassa pääsemällä käsiksi maan tuottoisiin luonnonvaroihin. Financial Timesin mukaan venäläisoligarkki ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriläinen Gennadi Timtshenko vaikuttaa nimittäin saaneen määräävän aseman Syyrian fosfaattisektorilla. Syyriassa on eräät maailman suurimmista fosfaattivarannoista. Fosfaattia tarvitaan lannoitteiden valmistukseen.

Kaupankäynti Syyrian fosfaatilla on laillista, mutta alaa luonnehditaan hämäräksi. Financial Timesin mukaan eräs syy on fosfaattituottojen päätyminen Assadin hallinnon tukemiseen.

Gennadi Timtshenkon Stroytransgaz Logistic on saanut haltuunsa käytännössä kokonaisen fosfaatin tuotanto- ja kuljetusketjun. Syyrian valtiollinen media kertoi viime vuonna Syyrian parlamentin antaneen yhtiölle oikeuden pyörittää Palmyran kaupungin lähellä olevaa fosfaattikaivosta. Sittemmin yhtiö on aloittanut yhteistyön Syyrian valtion omistaman Homsin fosfaattitehtaan kanssa ja saanut sopimuksen Tartuksen sataman pyörittämiseen.

Gennadi Timtshenko on presidentti Putinin pitkäaikainen ystävä ja eräs Venäjän varakkaimpia miehiä. Presidentti ja Timtshenko kuuluvat samaan Yavara-Neva-judoseuraan. Timtshenkolla on myös Suomen kansalaisuus. Suomessa Timtshenko on tullut aikanaan tunnetuksi yhtenä Hartwall-Areenan ja Jokerien omistajista. Timtshenkon yhtiöt ovat keränneet jättisummilla Venäjän valtion tilauksia monien muiden Vladimir Putinin lähipiiriläisten tapaan. Esimerkiksi vuonna 2015 Timtshenkon Volga Group -yhtiö sai Venäjän valtiolta tilauksia peräti 1,9 miljardilla eurolla.

USA pani sekä Timtshenkon että Stroytransgaz Logisticin pakotelistalle Krimin valloituksen jälkeen.

Stroytransgaz Logistic kertoo Financial Timesille, ettei sillä ei ole asiaan mitään kommentoitavaa, koska sillä tai sen tytäryhtiöillä ei ole sopimuksia Syyriassa. Tästä huolimatta sopimuksista on kerrottu kattavasti Syyrian valtion mediassa. Yhtiöllä on myös toimisto Damaskoksessa. Konttorin yhteystiedot hävisivät kuitenkin yrityksen verkkosivuilta Financial Timesin yhteydenoton jälkeen.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on jakanut uutisen Timtshenkon fosfaattibisneksestä Twitterissä. Hän ihmettelee miljardöörin kansalaisuusasemaa.

– Gennadi Timtshenko on jostain syystä Suomen kansalainen. Ehkä siksi Erkki Tuomioja taisteli pitääkseen hänet poissa EU:n pakotelistalta Krimin valloituksen jälkeen, Ilves toteaa.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja on pitkän linjan SDP:n poliitikko ja entinen ulkoministeri.

Gennadi TiImchenko is for some reason a Finnish citizen, presumably why Erkki Tuomioja fought to keep him off the EU sanctions list after the occupation of Crimea. https://t.co/g0e1x8yT3c via @financialtimes — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 2, 2019