Vladimir Putin tapasi oligarkit – ”Venäjä pysyy osana maailmantaloutta”

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Moskovan tiedotteen mukaan yli 40 Venäjän liike-elämän edustajaa Kremlissä. Ryhmää johti Aleksander Sokhin ja läsnä olivat muun muassa Sberbankin Herman Gref ja Gazpromin Aleksander Djukov.

Jälleen kaukana muista istunut Putin sanoi puheessaan, että ”valitettavasti tapaamisemme tapahtuu lievästi sanottuna epätyypillisissä olosuhteissa”. Hänen mukaansa ”se, mitä tapahtuu (Ukrainassa), on välttämätön toimenpide: he eivät yksinkertaisesti jättäneet mitään mahdollisuutta tehdä toisin”.

Presidentin mukaan Ukraina loi turvariskejä, joihin oli mahdotonta reagoida toisin. Kiova ei hänen mukaansa liikkunut millimetriäkään yhdessäkään asiassa. Putinin mukaan he olivat epätoivoisia ja hyökkäys oli välttämätön, koska synnytetyt riskit olivat sellaisia, ettei kukaan tiedä miten maan olemassaolo olisi saattanut jatkua. Maalla hän tarkoitti Venäjää.

– Venäjä pysyy yhä osana maailmantaloutta, ja tässä suhteessa, kun se pysyy osana sitä, emme aio vahingoittaa järjestelmää, johon itse tunnemme kuuluvamme. Emme aio vahingoittaa maailman talousjärjestelmää, jossa itse olemme, ja siinä määrin kuin olemme siellä, Vladimir Putin sanoi.

– Siksi minusta vaikuttaa siltä, että kumppaneidemme pitäisi ymmärtää tämä eikä asettaa itselleen tehtäväksi työntämistämme ulos tästä järjestelmästä.

Hän pyysi suhtautumaan ”ymmärtäväisesti siihen, mitä tapahtuu, ja työskentelemään solidaarisesti hallituksen kanssa”.

