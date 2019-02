Viron puolustusministeriö: Me valmistaudumme sotaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hankejohtaja Kusti Salmin mukaan harjoittelu ja hankinnat kertovat valmistautumisesta tositoimiin.

– Tärkein asia, jonka nyt nostan esiin – huolimatta siitä, että tämä on hieman poliittisesti epäkorrektia – on se, että me valmistaudumme nyt sotaan todellisilla investoinneilla puolustukseen ja asevoimiamme vahvistamalla, Viron puolustusministeriön hankejohtaja Kusti Salm sanoo Postimees-lehden mukaan.

Salm puhui Viro 100 Pluss Visioon -turvallisuuskonferenssissa.

Hänen mukaansa kyse ei ole sotapeleistä tai pelkästä resurssien ylläpidosta.

– Hankinnat, joita nyt teemme ja harjoitukset, joita suoritamme – ne ovat turvallisuuteen liittyvää valmistautumista sotaan. Ei mitään muuta, hän toistaa.

Kusti Salm pitää tärkeänä, että puolustusinvestointien hyöty maksimoidaan. Hän torppaa myös julkisuudessa hankinnoista esitetyn kritiikin. Viron on arvosteltu ostaneen esimerkiksi tehottomia panssarintorjunta-aseita.

– Tämä on 100-prosenttsesti väärin.

– Kysymys on siitä, ostammeko tasan saman verran laitteita 10 miljoonaa euroa halvemmalla vai kalliimmalla. Minä sanon, että halvemmalla, Salm toteaa.