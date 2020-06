Viranomaisen linjapäätös pöyristyttää: Miten tämä on mahdollista?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupunkineuvos on tyrmistynyt Ely-keskuksen voimalinjapäätöksestä.

Rovaniemen entinen kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Mauri Gardin pitää Lapin ely-keskuksen päätöstä voimalinjan sijoittamisesta järjettömänä.

Tornion Vuennonkoskella on käynnissä kantaverkkoyhtiöiden Fingridin ja Svenska kraftnätin hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen ja Ruotsin väliin uusi, yli 400 kilovoltin voimalinja. Rakentaminen on herättänyt tyrmistystä Torniossa, jossa uusi voimalinja uhkaa pilkkoa jo toiseen kertaan alueen vanhan sukutilan.

– Voimajohtoalueella asuu kaksi perhettä, jotka ovat saaneet vanhan tilan perintönä vuosikymmeniä sitten. Pihapiiriä halkoo jo nyt 60 metriä leveä voimalinja, ja kun uusi linja pylväineen rakennettaisiin viereen, aukko leviäisi 120 metriin, Mauri Gardin toteaa Helsingin Sanomien kolumnissaan.

– Toteutus tekee paikallisten perheiden asumisen ja kalastusmatkailuun perustuvan majoitustoiminnan mahdottomaksi. Siksi suunnitelma tuntuu täysin kohtuuttomalta.

Hanketta ovat ilmoittaneet vastustavansa tilan omistajien lisäksi Ylitornion kunta, sen asukkaat sekä Lapin liitto. Omistajat ovat puhuneet jopa ihmisarvon olevan puntarissa.

– Kaikesta huolimatta Lapin ely-keskus toteaa päätelmässään, ettei ole esteitä rakentaa voimalinjaa kyseisen alueen halki. Miten tällainen on mahdollista?, kaupunkineuvos kysyy.

– Miten valtion viranomainen voi päätyä puoltamaan ylityskohtaa täysin maanomistajien, asukkaiden, Ylitornion kunnan ja Lapin liiton asiantuntemuksella laadittujen lausuntojen vastaisesti.

Mauri Gardin mukaan kansanedustajien ja ministereiden olisi jo aika puuttua asiaan. Hänen mukaansa valtioneuvoston ei tule myöntää kantaverkkoyhtiö Fingridille maanlunastuslupaa ylityskohdalle.

– Asukkaiden, kunnan ja maakunnan – vieläpä täysin yksimielisiä – lausuntoja ei valtion viranomainen ja valtionyhtiö saa näin räikeällä tavalla sivuuttaa.