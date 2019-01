Venezuelan puolustusministeri: Joukot valmiita kuolemaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositiojohtaja lupaa turvallisuusjoukoille suojelua, jos he vetävät tukensa sosialistipresidentiltä.

Venezuelan puolustusministeri Vladimir Padrinon mukaan asevoimien joukot ovat valmiita kuolemaan kotimaansa puolesta.

– Nyt on aika vallankumoukselliselle, bolivaariselle ja isänmaalliselle aktivismille, joka antaa meille tässä uudessa tilanteessa valtuudet kotimaamme puolustamiseen. Me emme luovuta sitä! Me olemme valmiita kuolemaan sen puolesta, Padrino toteaa puolustusministeriön jakamassa tviitissä.

Venezuelan rauhattomuuksille ja epävakaudelle ei näy toistaiseksi loppua. Yhdysvallat päätti asettaa pakotteita Venezuelan valtion öljy-yhtiölle PDVSA:lle.

Viime keskiviikkona Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaidó on kutsunut kannattajiaan sosialistipresidentti Nicolás Maduron vastaisiin uusiin mielenosoituksiin.

Venezuelassa parlamentin ja opposition jäsenet kiersivät Guaidón johdolla sunnuntaina sotilastukikohtia tarjoten sotilaille ja poliiseille armahdusta, jos he vetävät tukensa pois presidentti Madurolta ja siirtyvät opposition puolelle

Venezuelan sotilasasiamies Yhdysvalloissa eversti Jose Luis Silva siirtyi viikonloppuna Venezuelan parlamentin ja opposition puolelle. Silva julkaisi viime lauantaina videon, jossa kehotti muita upseerikollegoitaan hylkäämään hallinnon.

Espanja, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia antoivat Madurolle viikonloppuna kahdeksan päivää aikaa järjestää vapaat, läpinäkyvät ja demokraattiset vaalit tai maat tunnustavat parlamentin eli kansalliskokouksen puhemiehen Guaidón presidentiksi.

Yhdysvallat on tunnustanut Guaidón maan presidentiksi. Myös monet Latinalaisen Amerikan maat ovat ilmaisseet tukensa oppositiojohtajalle. Venäjä, Kiina, Turkki ja Bolivia ovat puolestaan ilmaisseet tukensa Madurolle.

Venuzuela on tällä hetkellä vakavassa kriisissä. Maata vaivaa valtava inflaatio ja perustarpeista, kuten ruoasta ja lääkkeistä on kova pula. Maasta on paennut miljoonia ihmisiä.

Nicolás Maduro valittiin viime vuoden vaaleissa toiselle presidenttikaudelle. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.

📣|| GJ @vladimirpadrino: "Es tiempo de activismo patriótico, revolucionario, bolivariano. Este es el activismo que hoy se apodera de nosotros, en esta nueva fase de defensa de la patria. ¡No la vamos entregar! ¡Estamos dispuestos a morir por ella!. #LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/nCTaPyJBkN — Prensa FANB (@PrensaFANB) January 28, 2019