– Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä seitsemän vuotta sitten. Venäläisjoukot, niin kutsutut ”pienet vihreät miehet”, toivat mukanaan kärsimystä ja kurjuutta monille ukrainalaisille. Venäjällä ei ole paikkaa kansainvälisen yhteisön pöydässä niin kauan kuin se jatkaa Ukrainan miehittämistä, Euroopan parlamentin keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä toteaa Twitterissä.

Pienillä vihreillä miehillä tarkoitetaan Krimin niemimaalle vuonna 2014 ilmestyneiden naamioituneiden sotilaiden kaltaisia ryhmiä.

Venäjä liitti Ukrainalle kuuluvan Krimin itseensä maaliskuussa 2014 laittomaksi tuomitun kansanäänestyksen jälkeen. Kriisi laajeni samana keväänä ja johti Itä-Ukrainan sotaan.

Länsimaat asettivat Venäjälle pakotteita. Venäjä vastasi syveneviin pakotteisiin omilla tuontikielloillaan.

Vuodesta 2014 jatkunut Itä-Ukrainan konflikti on venäläistutkija Maxim Samorukovin mukaan jälleen kiihtymässä täysimittaisen sodan partaalle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Kun Ukrainan viranomaiset ilmoittivat uusista pakotteista venäjämielisiä poliitikkoja ja mediaa vastaan, Moskova vastasi rajulla kritiikillä ja valtion propagandistit vaativat hallitusta liittämään Donbassin separatistitasavallat Venäjään, Samorukov sanoo Moskovan Carnegie-keskuksen julkaisemassa artikkelissa.

– Kärjekäs sanailu nosti välittömästi Ukrainan asevoimien ja separatistien väliset tulitaukorikkomukset uusiin huippulukemiin ruokkien pelkoja Euroopan epävakaimman konfliktin riistäytymisestä uudelleen käsistä, hän toteaa.

Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisemiseen tähdännyttä haparoivaa Minskin rauhanprosessia Samorukov pitää viimeistään nyt kuolleena ja kuopattuna.

– Ukrainan johto tunnusti jo kuukausia sitten avoimesti, ettei sillä ole mahdollisuutta sopimuksen täysimääräiseen täytäntöönpanoon, eikä Venäjällä ole halua tulla puoliväliin vastaan tai neuvotella sopimusehtoja uusiksi, hän sanoo.

Samorukov uskoo Kremlin pyrkivän jäädyttämään tämänhetkisen tilanteen.

