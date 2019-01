Useassa maassa propagandaa levittänyt Venäjän operaatio paljastui

Facebook ilmoitti torstaina poistaneensa palvelustaan useita satoja sivuja ja käyttäjätilejä, joita oli käytetty ”koordinoituun ja epäaitoon” toimintaan.

Venäjältä käsin ohjatulla verkkokampanjalla pyrittiin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen Baltian maissa, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Sivut ja käyttäjät julkaisivat säännöllisesti Nato-vastaisia mielipiteitä ja nostivat esiin protestiliikkeitä ja korruptiotapauksia.

Sivut olivat näennäisesti itsenäisiä ja käsittelivät eri aiheita, kuten säätä, urheilua ja matkailua. Niiden havaittiin olevan todellisuudessa Venäjän valtiollisen Sputnik-uutispalvelun työntekijöiden pyörittämiä. Julkaisut hyödynsivät Facebookin ristiinjulkaisemista, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman alkuperäisen lähteen suostumusta.

Atlantic Councilin tutkimuksen mukaan osa sivuista esiintyi Tadžikistanin ja Uzbekistanin presidenttien fanisivuistoina. Natoa vastustaneet Facebook-sivut käsittelivät puolestaan Baltiassa asuvan venäläisvähemmistön asemaa negatiiviseen sävyyn.

Verkoston tehtävänä vaikuttaa olleen valtiollisen Rossija segodnja -uutistoimiston materiaalin levittäminen ja Kremlin poliittisen viestinnän vahvistaminen.

Facebookin kyberturvallisuusjohtaja Nathaniel Gleicherin mukaan toiminta on ollut taitavasti koordinoitua ja hyvin rahoitettua.

The pages posed as all kinds of interest groups, from foodies to presidential fans.

But they systematically promoted Sputnik content (and sometimes TOK), and cross-posted their videos.

Cross-posting is only possible if the source allows it… pic.twitter.com/vTzuGvNKkq

— Ben Nimmo (@benimmo) January 17, 2019