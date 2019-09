Venäjän mukaan Baltian maat eivät ole demokratioita

Venäjän ulkoministeriön mukaan itsenäistyminen ei tuonut demokratiaa Baltian maihin.

Venäjän ulkoministeriön lausunnot Baltiasta herättävät ihmetystä. Ministeriön virallisilla sosiaalisen median tileillä muun muassa todettiin, etteivät Viro, Latvia ja Liettua koskaan kehittyneet demokratioiksi.

– Baltian maat itsenäistyivät 90-luvun alussa. Tämä herätti toiveita ja pyrkimyksiä, että Baltian neuvostotasavalloista tulisi moderneja demokraattisia oikeusvaltioita, tämä ei ikävä kyllä koskaan toteutunut, Venäjän ulkoministeriö tviittasi hiljattain.

Aiheesta jatkettiin ministeriön Facebook-tilillä. Videolla ryyditetyssä päivityksessä viitataan tarkemmin määrittelemättömien ”kansalaisjärjestöjen” yhteiseen raporttiin ”Toisen maailmansodan perintö Baltian maissa”. Päivityksessä Baltian maita syytetään ihmisoikeusrikkomuksista ja pakkomielteisestä suhtautumisesta menneisyyteen sekä ”toistuvista yrityksistä glorifioida” natsien kanssa yhteistyötä tehneitä ja Neuvostoliittoa vastaan taistelleita henkilöitä.

Toisessa ulkoministeriön tviitissä reagoitiin Baltian maiden juhlintaan venäläisjoukkojen maasta poistumisen 25-vuotispäivänä elokuun lopussa.

– Ok, saitte neljännesvuosisata sitten tilaisuuden ryhtyä oikeasti itsenäisiksi, vapaiksi ja demokraattisiksi. Ette kuitenkaan tarttuneet siihen. ”Vapaus on ylellisyys, johon kaikilla ei ole varaa”, Venäjän ulkoministeriö totesi Viron, Latvian ja Liettuan ulkoministeriöille.

Kommentteihin on reagoitu Baltian maissa jyrkästi. Asiasta tässä kertova Latvian yleisradio suhtautuu Venäjän ulkoministeriön viestintään sarkastisesti.

”Jokainen, joka on tarpeeksi kiinnostunut suodakseen klikkidatansa Venäjän ulkoministeriölle päätyy lopulta Facebook-sivulle, joka kertoo hieman laajemmin siitä, miten kamalia Baltian maat ovat ja miten loistava Venäjä ja eritoten neuvosto-Venäjä sitä vastoin on”, yleisradion jutussa todetaan.

Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs lyttäsi venäläislausunnot ykskantaan Twitterissä.

– Baltian neuvostotasavaltoja ei koskaan ole ollut olemassa. Neuvostoliitto miehitti Baltian osana Hitlerin ja Stalinin sopimusta. Viro, Liettua ja Latvia saivat itsenäisyytensä takaisin ja ovat nyt moderneja oikeusvaltioita. On valheita, emävalheita ja Venäjän ulkoministeriön tviittejä, Rinkēvičs totesi.

Toiseen tviittiin Latvian ulkoministeri vastasi toteamalla, että ”vapaus Venäjästä on mittaamattoman arvokasta ja meidän suuri ylellisyytemme”.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves sanoi puolestaan Polygraphin haastattelussa Viron olevan selvästi vähiten korruptoitunut entisistä kommunistisista valtioista. Ilveksen mukaan venäläiskommenteissa on kyse vanhoista ja perättömistä väitteistä.

– Baltian maita ei olisi hyväksytty Naton tai EU:n jäseniksi, jos väitteissä olisi mitään perää, hän sanoo.

Polygraphin jutussa huomautetaan, että kaikki Baltian maat pärjäävät verrattain hyvin kansainvälisissä demokratia- ja korruptiovertailuissa – toisin kuin Venäjä.

– (Baltian maat) kamppailevat yhä epätäydellisten poliittisten prosessien kanssa, kuten mitkä tahansa muutkin valtiot, mutta on päätöntä sanoa, ettei niistä olisi tullut moderneja ja demokraattisia valtioita, Venäjä-kirjailija Aliide Naylor sanoo.

Virolaisen ICDS-ajatushautomon johtajana ja Yhdysvaltain Azerbaidžanin suurlähettiläänä toiminut Matthew Bryza tyrmää hänkin Venäjän puheet täysin väärinä.

– On naurettavaa, että kukaan Venäjän ulkoministeriössä voisi väittää tällaista, hän sanoo Polygraphille.

– Kuka tahansa Baltiassa vieraillut venäläinen tietää, miten paljon edistyneempiä nuo maat ovat Venäjään verrattuna demokratian ja oikeusvaltion kehittämisessä, Bryza jatkaa.

Vilnan yliopiston viestinnän lehtori Dalia Bankauskaitėn mukaan Venäjän retoriikassa on kyse yrityksistä esittää, ettei Neuvostoliiton romahduksesta seurannut mitään hyvää, ja maalata Baltian maita ”epäonnistuneiksi valtioiksi”, joiden esimerkkiä Venäjän ei tulisi seurata.

– Kremlin disinformaatiossa ei puhuta koskaan Venäjästä, vaan käsitellään muita negatiivisessa valossa, Bankauskaitė sanoo.

Hän varoittaa kuitenkin sotkemasta Venäjää ja Kremliä keskenään.

– Venäjän yhteiskunta on itse (Vladimir) Putinin hallinnon uhri.

