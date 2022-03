Venäjän elittirykmentin kerrotaan tuhoutuneen

Maahanlaskujoukkojen rykmenttiin kuului noin 2000 miestä.

Ukrainalaisten joukkojen väitetään tuhonneen Venäjän 331. kaartin maahanlaskurykmentin Kiovan läheisyydessä, kertoo yhteisöpalvelu Twitterissä muun muassa Open Source Intelligence Monitor.

Rykmenttiin kuului noin 2000 miestä ja 200 ajoneuvoa, joista jäljelle olisi jäänyt yksi vakavasti haavoittunut ja noin sata aiemmin vangiksi jäänyttä venäläissotilasta. Kaatuneiden joukossa kerrotaan olevan myös rykmentin komentaja, eversti Sergei Sukharev sekä varakomentaja, majuri Sergei Krylov.

Toimittaja Mykola Vorobiovin mukaan taistelut olisivat lyöneet venäläiset 60-70 kilometrin päähän Kiovasta.

– Suurin osa venäläisistä yksiköistä kärsi kovimpia tappioitaan sitten toisen maailmansodan, hän luonnehtii twiitissään.

Reports now suggest (including from Russian side) that 331st Guards Airborne Regiment from Kostroma is no longer exist https://t.co/dG2uyIujEo — Liveuamap (@Liveuamap) March 20, 2022

The Russian 331st Guards Airborne Regiment of the 98th Guard Airborne Division is Claimed to have been almost Completely wiped out by Ukrainian Forces near the Capital of Kyiv, the Unit consisted of around 2000 Airborne Soldiers alongside over 200 Armored Fighting Vehicles. — OSINTdefender (@sentdefender) March 20, 2022

⚡️⚡️⚡️ last night 🇷🇺troops were thrown back on 60-70 km from the capital #Kyiv. Most of 🇷🇺its units suffered enormously high casualties they never had since WWII. 331 airborne brigade has only one servicemen survived. 🇷🇺 military Contractors refuse to be deployed to fight in 🇺🇦! — Mykola Vorobiov (@komitet2012) March 20, 2022