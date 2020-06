Venäjä tarjosi rahaa Talibanille liittouman sotilaiden tappamisesta

Valkoinen talo ei ole vielä päättänyt vastatoimista.

Venäjän sotilastiedustelu on tarjonnut Afganistanin Talibanille rahaa Yhdysvaltojen johtaman liittouman sotilaiden tappamisesta, kertoo The New York Times. Yhdysvaltalaistiedustelu on kertonut epäilyistä presidentti Donald Trumpille, mutta Valkoinen talo ei ole vielä hyväksynyt mahdollisia vastatoimia.

Vaikka Venäjän sotilastiedustelu on aikaisemminkin yhdistetty eri salamurhayrityksiin ja peiteoperaatioihin, on tapporahan tarjoaminen yhdysvaltalaissotilaista ennen kuulumatonta.

Yhdysvallat liittolaisineen on jo pidemmän aikaa syyttänyt Venäjää Talibanin tukemisesta, ja paljastus uhkaa eskaloida maiden välisiä suhteita entisestään.

Kreml ei tiedottajan mukaan kuitenkaan ole tietoinen syytöksistä, eikä halua niitä vielä kommentoida. Taliban on taas kiistänyt olleensa tekemisissä vierasmaalaisen tiedustelupalvelun kanssa, eikä järjestö helmikuussa solmitun sopimuksen jälkeen enää kohdista iskujaan yhdysvaltalaisjoukkoihin.

20 yhdysvaltalaissotilasta kaatui Afganistanissa vuonna 2019. Vielä ei ole tiedossa, kuinka monen sotilaan kuolemasta venäläistiedustelu on maksanut Talibanille. Venäjän toimien motiivista ei myöskään ole täyttä selvyyttä.

Vaikka päätöstä ei ole tehty, on Valkoisen talon keskusteluissa väläytelty uusia Venäjä-pakotteita paljastuksen johdosta.