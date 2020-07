Varoitus koronasta: 10-19-vuotiaat tartuttavat kuin aikuiset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virusepidemian pelätään kiihtyvän koulujen avaamisen myötä.

Laajan tutkimuksen mukaan vanhemmat lapset voivat levittää koronavirusta yhtä tehokkaasti kuin aikuisetkin.

Havainto tarkoittaa, että koulujen avaaminen voi johtaa uusiin epidemia-aaltoihin ennen SARS-CoV-2-rokotteen valmistumista.

Eteläkorealainen tutkimus pohjautuu lähes 65 000 ihmisen aineistoon. Sen mukaan alle 10-vuotiaat lapset siirtävät tautia eteenpäin huomattavasti aikuisia heikommin. Riski ei ole silti olematon. 10–19-vuotiaat lapset levittävät virusta vähintään yhtä tehokkaasti kuin aikuisetkin.

Minnesotan yliopiston tutkija Michael Osterholmin mukaan lasten levittämät tartunnat on otettava huomioon koronan vastaisissa toimissa.

– Pelkään, että meille on vakiintunut käsitys, jonka mukaan tauti ei tartu lapsiin samalla tavoin kuin aikuisiin. Ja että he olisivat tämän vuoksi kuin omassa kuplassaan, Osterholm sanoo New York Timesille.

Harvardin yliopiston Global Health -instituutin johtaja Ashish Jha arvostelee aiempia tutkimuksia, jotka vähättelivät lasten roolia epidemiassa. Hänen mukaansa tutkimukset olivat puutteellisia ja perustuivat liian pieniin aineistoihin. Ashish Jha kuvailee eteläkorealaistutkimusta huolellisesti tehdyksi ja systemaattiseksi.

– Se on yksi parhaista tutkimuksista, joita tästä aiheesta on tehty, Jha arvioi.

Suomessa THL ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat arvioineet, ettei lasten rooli Covid-19-tartuntojen levittäjinä ole samankaltainen kuin aikuisilla.

– Saatu lisätieto viittaa vahvasti siihen, että toisin kuin influenssassa lapset eivät ole merkittävä ryhmä epidemian leviämisen kannalta, toisin sanoen he eivät juurikaan toimi tartunnan lähteinä, THL:n ja STM:n koulujen avaamista käsitelleessä epidemiologisessa arviossa todettiin huhtikuun lopulla.