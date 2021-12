Vain neljä prosenttia venäläisistä syyttää Venäjää Ukrainan tilanteesta

Vain neljä prosenttia venäläisistä syyttää Venäjää Itä-Ukrainan äärimmilleen kiristyneestä tilanteesta, selviää riippumattoman Levada Center -tutkimuslaitoksen toteuttamasta kyselystä.

Vastaajista 50 prosenttia pitää Yhdysvaltoja ja muita Nato-maita syyllisinä tilanteen kärjistymiseen, 16 prosenttia syyttää Ukrainaa ja kolme prosenttia Itä-Ukrainassa sijaitsevia Donetskin ja Luhanskin separatistisia ”kansantasavaltoja”.

Venäjä on tuonut vuosien saatossa suuret määrät joukkoja ja raskaita aseita Itä-Ukrainaan, ja tulitaukorikkomuksia on kirjattu runsaasti. Viime kuukausina Venäjä on kerännyt noin 100 000 sotilasta ja paljon kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Tiedustelu- ja asiantuntija-arviot viittaavat siihen, että hyökkäysvalmistelut ovat todellisia.

Kremlin retoriikka Ukrainaa ja Natoa kohtaan on samalla käynyt yhä jyrkemmäksi. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään jonkinlaisia väitteitä Ukrainan ”provokaatioista” perusteluna omille toimilleen.

Moskova on myös esittänyt kovia vaatimuksia Natolle ja länsimaille. Venäjä haluaa aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen ja Naton kanssa kansainvälisten juridisten takuiden saamiseksi Venäjän turvallisuuden takaamiseksi sekä puolustusliiton itälaajenemisen pysäyttämiseksi. Venäjä vaatii lisäksi, että sen naapurimaihin ei sijoiteta asejärjestelmiä.

Venäjän Nato-esitykset on tyrmätty laajasti täysin mahdottomina ja Naton perusajatuksen ja valtioiden itsemääräämisoikeuden vastaisina.

– Moni ajattelee Moskovassa, että tämä kriisi on tekaistu ja sillä halutaan lietsoa sotapelkoja poliittisia tarkoitusperiä varten tai että todellinen uhka on ukrainalainen seikkailupolitiikka, toteaa Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman Twitterissä.

– Me olemme olleet erilaisissa informaatiompäristöissä jo jonkin aikaa. Näillä erilaisilla käsityksillä on seurauksia.

Levadan kyselyyn vastasi 1 603 henkilöä. Kysely toteutettiin aikavälillä 25.11-1.12.

