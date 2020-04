Uusimaa tyytymätön hallituksen tukeen

Uudenmaan mukaan hallituksen esitys ei huomioi kuntia, jotka rahoittavat palvelut suurelta osin omilla verotuloillaan.

– Valtion kompensaatio pitää kohdistaa koronan aiheuttamiin kasvaneisiin sotemenoihin ja romahtaneisiin verotuloihin. Valtionosuuksien varassa olevat kunnat saattavat olla esitykseen tyytyväisiä, sanovat Uudenmaan kuntajohtajat ja Uudenmaan maakuntajohtaja.

Hallitus päätti kehysriihessään vähintään miljardin euron tukikokonaisuudesta, joka kohdistuu kuluvaan vuoteen. Tukikokonaisuus koostuu toisiaan täydentävistä osista, jotka kohdistuvat valtionosuuksien sekä kuntien yhteisöveron jako-osuuksien korottamiseen määräajaksi tälle vuodelle.

Uudenmaan kuntajohtajat ja maakuntajohtaja esittävät, että poikkeusoloissa tuki kohdistetaan alueille, jotka kriisistä eniten kärsivät.

– Kansallisen kokonaisedun mukaisesti tuki on jaettava niille kunnille, joille talouskriisin aiheuttamat tulojenmenetykset ovat olleet suurimmat sekä koronasta aiheutuneiden menojen kasvu nopeinta.

– Jos tuki jaetaan käyttäen vanhan maailmanjärjestyksen mukaisia valtionosuuskriteerejä, suurin osa tuesta kohdentuu alueille, joille kohdistunut haitta ei millään asteikolla ole verrattavissa Uudenmaan kurimukseen, muistuttaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Uusimaa tuottaa palvelunsa verotuloillaan

Valtionosuusriippuvuus on Uudellamaalla pienintä ja palvelut on pääosin tuotettu omilla verotuloilla. Nyt Uudenmaan verotulot romahtavat suhteellisesti eniten Suomessa. Kaksi kolmasosaa sairastuneista on Uudellamaalla ja lähes 60 prosenttia lomautetuista tai lomautusuhan alla olevista on Uudellamaalla.

– Uudenmaan kunnat eivät pysty ottamaan shokkia vastaan ilman tukea. Valtion tehtävä on kantaa pahimmat suhdanneshokit, kunnat ovat tasapainotalouksia, Uudenmaan kuntajohtajat ja maakuntajohtaja huomauttavat.

He myös ihmettelevät Kuntaliiton kannanottoa tukikokonaisuuteen.

– Vaikuttaa siltä, että Kuntaliitossa ei tiedosteta kriisin ja valtionosuusjärjestelmän välistä epäsuhtaa.

Uudenmaan kuntajohtajat ja maakunnan liiton johto haluavat auttaa hallitusta kriisistä selviämiseen tänä järkyttävänä aikana.

– Haluamme keskustella valtionosuuskriteereistä, valmistelussa olevista yhteisöverokriteereistä, suoran tuen kohdentamisesta sairaanhoitopiireille sekä tuen riittävästä määrästä koskien elokuun budjettiriihtä.

– Uudenmaan kunnat haluavat yhteisen neuvotteluratkaisun siitä, miten Suomen talousveturi saadaan raiteilleen ja saamme kannettua vastuumme riskiryhmistä, nuorista, työssäkäyvistä ikäluokista ja maahanmuuttajista. He rakentavat tulevaisuuden Suomen. Suurin osa heistä asuu Uudellamaalla ja heihin talouskriisi ja sen tuoma näköalattomuus ovat iskeneet pahiten, kuntajohtajat muistuttavat.