Uudet koronaluvut: Näin Suomen tartuntojen kasvu jyrkkenee

Seuraavat luvut ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n viimeaikaisista päivittäisistä tiedotteista. Niissä on kerrottu Suomessa todettujen uusien koronavirustartuntojen määrästä edellisenä vuorokautena:

2.3.: 1

6.3.: 3

7.3.: 4

8.3.: 4

9.3.: 7

10.3.: 10

11.3.: 19

12.3.: 50

Numerot osoittavat, että nyt on siirrytty ajan myötä kiihtyvään kasvuun.

* Italiassa päivittäiset uusien koronatartuntojen määrät ovat olleet seuraavat:

22.2.: 58

25.2.: 94

29.2.: 239

7.3.: 1247

9.3.: 1797

11.3.: 2313

Italian uusien tartuntojen määrä siis monikymmenkertaistui muutamassa viikossa.

The incubation period for COVID-19 is about 5–6 days.

Combining this time with a similar length serial interval suggests there might be considerable presymptomatic infectiousness.

**** tartuttaa jo ennen oireita ? #COVID19https://t.co/BiJ3Bpis4x

