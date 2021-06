Uudenmaan ravintolarajoitukset pysyvät ennallaan

Rajoituksia kevennetään Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Hallitus on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi.

Pirkanmaa ja Kymenlaakso siirtyvät perustason rajoituksiin. Muiden alueiden rajoitukset säilyvät ennallaan. Asetus tulee voimaan 11.6. klo 00.00.

Anniskelu on sallittu kello 07-01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 05-02 perustason alueilla Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjanmaan, Satakunnan, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Lapin maakunnissa.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaata.

Anniskelu on sallittu kello 07-22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-23 kiihtymisvaiheen alueilla Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset eivät koske ulkoterasseja.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset leviämisvaiheen alueilla Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa säilyvät ennallaan.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa anniskella kello 07-18 ja ravintolat saavat olla auki kello 05-19. Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa alkoholia saa jatkossa anniskella kello 7-20 ja aukioloaika on kello 05-21. Sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke-esiintymiset ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.