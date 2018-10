USU: Selkeä enemmistö kieltäisi kertakäyttöiset muovituotteet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

70 prosenttia on valmis kieltämään kertakäyttöiset muovituotteet, jotka ovat edullisesti korvattavissa muilla materiaaleilla.

Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämän gallupin mukaan 19 prosenttia kyselyyn vastanneista vastustaa ajatusta ja 11 prosenttia ei ota kantaa asiaan.

Kieltoa kannattavat kaikkein innokkaimmin, yli 80-prosenttisesti, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Perussuomalaista vain noin puolet kannattaa kieltoa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna kieltoa kannattavat eniten kaikkein iäkkäimmät, yli 70-vuotiaat.

Ensi viikolla Euroopan parlamentti äänestää kertakäyttömuoveja koskevasta direktiiviehdotuksesta. Se koskee kymmentä yleisintä Euroopan merien rannoilta löytyvää muovituotetta sekä muovisia kalastusvälineitä.

Kokonaan EU-alueella kielletään muoviset vanupuikot, ruokailuvälineet, lautaset, pillit, juomien sekoitustikut ja ilmapallojen varret. Juomapakkaukset sallitaan vain, jos niiden korkit ja kannet pysyvät niissä kiinni.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtajan Vesa Kärhän mukaan ihmisten vastaamista ovat saattaneet ohjata sanat kertakäyttö, kieltää ja edullisesti, ja siksi kysymys saa vankan kannatuksen. Muoviteollisuus on tosin omissa muovimielikuvia kartoittavissa kyselyissä muutoin saanut samansuuntaisia tuloksia.

Muoviteollisuuden kyselyssä isoja eroja suhtautumisessa muoviin on tullut esiin ammattiryhmien välillä.

– Maaviljelijät ja sairaanhoitajat ajattelevat muovista eri tavalla kuin toimistotyöntekijät. Maatalousväestö on nähnyt paljon aiemmin kuin muut, että muovi on kierrätettävää, koska 4H-kerho on kerännyt maatiloilta muovia jo 1970-luvun öljykriisistä lähtien. Sairaanhoitajat taas työssään näkevät, miten ihmisiä pelastetaan kertakäyttöisten muovituotteiden avulla, sanoo Kärhä Uutissuomalaiselle.

Ylemmät toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat mutta myös työttömät suhtautuvat kriittisemmin muovituotteiden kieltämiseen kuin esimerkiksi työntekijät, eläkeläiset ja opiskelijat.

Esimerkiksi kierrätysmuovista tehty kassi on ekologisempi vaihtoehto kuin kangaskassi, ellei kangaskassia käytetä satoja kertoja. Ruokapakkauksissakin muovi on hyödyllinen materiaali. Sen avulla ruoka säilyy paremmin ja ruokahävikki vähenee.

Kyselyyn vastasi syyskuussa tuhatta mannersuomalaista edustava otos. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.