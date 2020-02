USA:ssa hehkutetaan lonkeroa – NHL-tähti ”tuo Suomen kansallisjuomaa”

Maalivahti Tuukka Raskin kerrotaan ryhtyneen The Long Drink Companyn osaomistajaksi.

Amerikkalaislehti Boston Globe on uutisoinut juttunsa otsikolla Tuukka Rask brings the national drink of Finland to the United States.

Boston Bruinsin suomalaismaalivahti Tuukka Raskin sanotaan tuovan lonkeron Yhdysvaltoihin. Raskin kerrotaan olevan startup-yritys The Long Drink Companyn osaomistaja.

Tuukka Rask kuvailee haastattelussa juomaa hyvin suomalaiseksi, koska ”sen kylmä ja harmaa väri muistuttaa Suomen talvia, mutta maku on virkistävä, mikä muistuttaa Suomen aurinkoisista ja kauniista kesistä – muutaman kuukauden kestävästä yöttömästä yöstä”.

– Nuo molemmat tekevät siitä mielestäni erittäin suomalaisen, Tuukka Rask kuvailee Boston Globelle.

Raskin mukaan on ”100-prosenttisen suosittua” ottaa lonkero mukaan saunajuomaksi.

– Meidän seuraavan tavoitteemme pitäisi olla saunakulttuurin tuominen Yhdysvaltoihin.

Tuukka Raskilta kysytään Helsingin ja Bostonin sekä suomalaisen ja amerikkalaisen juomakulttuurin suurimpia eroja. Häneltä kysytään myös, miksi karaoke on Suomessa niin suosittua.

– Suomalaiset ovat tavallaan hyvin suljettuja. He eivät lähesty sinua tai puhu kanssasi, kun he ovat raittiita. Mutta kun he ovat juovuksissa, he avautuvat ja ovat maailman parhaita tarinankertojia. Ja karaoke liittyy siihen. Kaipaan sellaisia baareja, ne ovat hauskoja, Rask sanoo.

Boston Globen mukaan ”voit viedä maalivahdin pois Suomesta, mutta et voi viedä suomalaisuutta pois maalivahdista”.

