USA:n kenraali: Naton on lujitettava otettaan Mustallamerellä

Alueen haavoittuvuudet ovat kenraali Ben Hodgesin mukaan kuin vihreää valoa Venäjän uusille aggressioille.

Naton Euroopan-joukkojen entinen komentaja, amerikkalaiskenraali Ben Hodges kehottaa läntistä puolustusliittoa suuntaamaan katseensa entistä tiukemmin Mustallemerelle.

– Moskovalle Mustanmeren alue on vähintään yhtä arvokas kuin Itämeren alue. Mustameri toimii ”laukaisualustana” Venäjän Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä toteuttamille horjuttamisoperaatioille. Tämä koskee myös Syyriaa, jossa Kreml on pönkittänyt Bashar al-Assadin murhanhimoista hallintoa ja lähettänyt miljoonia pakolaisia Eurooppaan, Hodges sanoo Foundation for Defense of Democracies -säätiön julkaisemassa artikkelissa.

Venäjällä on hänen mukaansa Mustallamerellä myös alueellisia pyrkimyksiä, mistä kertovat muun muassa pitkään jatkunut Ukrainalta anastetun Krimin niemimaan militarisointi, hyökkäys Itä-Ukrainaan sekä Transnistrian, Abhasian ja Etelä-Ossetian miehitys.

– Kreml on lisäksi toteuttanut vakavia provokaatioita Kertšinsalmessa sekä halventanut kansainvälistä lakia esittämällä Krimiä ja Romanian talousvyöhykettä ympäröiviin aluevesiin kohdistuvia perusteettomia vaatimuksia, hän toteaa.

Kenraaliluutnantti Hodges jäi vuonna 2017 eläkkeelle USA:n asevoimista. Hän toimii nykyisin tutkijana Center for European Policy Studies -ajatushautomossa (CEPA) ja Viron kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskuksessa (ICDS).

Naton nopeutta on kohotettava

Venäjän patoamiseksi Yhdysvaltojen tulisi Hodgesin mukaan käsitellä Mustanmeren aluetta Euraasian geostrategisen asetelman kannalta keskeisenä painopisteenä.

Natolle hän suosittelee operaatioiden johtamisen, tiedustelutietojen jakamisen ja fyysisen läsnäolon kehittämistä sekä uuden, kolmen tähden kenraalin johtaman Mustanmeren komentoesikunnan perustamista.

– Tämä on erityisen tärkeää Moskovan Krimille toteuttaman hybridihyökkäyksen opetusten valossa. Episodi teki selväksi, että Naton on kyettävä nopeampaan toimintaan, Hodges sanoo.

Nopeutta tarvitaan hänen mukaansa muun muassa Venäjän aikeiden varhaisessa tunnistamisessa, päätöksenteossa Naton kaikilla hierarkiatasoilla sekä kyvyssä keskittää joukkoja potentiaalisessa kriisitilanteessa.

– Harjoittelun ja resurssoinnin tulisi siksi painottua ketteriin, tehokkaisiin ja nopeisiin vastatoimiin, hän toteaa.

Pelkkä Naton läsnäolon vahvistaminen ei Hodgesin mukaan riitä, vaan USA:n olisi lisäksi lisättävä apuaan Georgialle ja Ukrainalle muun muassa Ukrainan laivastoa ja Georgiassa sijaitsevan Vazianin lentotukikohdan modernisointia tukemalla.

Nato on hänen mukaansa toteuttanut vuoden 2014 jälkeen merkittävää edistystä itäisellä sivustallaan. Tämä koskee rotaatiojoukkojen kasvattamista, sotatarvikkeiden etukäteisvarastointia sekä Nato-harjoitusten määrän, laadun ja mittakaavan merkittävää lisäystä lähinnä Baltiassa ja Puolassa.

– Nyt on aika kohdistaa huomio haavoittuvuuksiin ja puutteisiin Mustanmeren alueella. Jos demokratiat ovat jotakin viime vuosina oppineet, niin sen, että Venäjän presidentille sellaiset haavoittuvuudet tarkoittavat vihreää valoa aggressiolle, Hodges tähdentää.