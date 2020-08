Upseeria epäillään vakoilusta Venäjän hyväksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäillyn everstiluutnantin kerrotaan palvelleen Naton tukikohdassa Italiassa.

Ranskan asevoimien korkea-arvoisen upseerin epäillään luovuttaneen erittäin korkean turvaluokituksen alaisia tietoja vieraan vallan asiamiehille.

Ranskalaisviranomaiset eivät toistaiseksi ole kertoneet, kenelle tietoja on luovutettu, mutta Europe 1 -radiokanavan mukaan kyseessä on Venäjä.

– Voin vahvistaa, että korkea-arvoinen upseeri on oikeudellisen menettelyn kohteena turvallisuusrikkomuksen takia, Ranskan puolustusministeri Florence Parly sanoo Europe 1:lle sunnuntaina antamassaan haastattelussa.

Kanavan lähteiden mukaan epäilty upseeri on noin 50-vuotias, sujuvasti venäjää puhuva everstiluutnantti, jonka uskotaan luovuttaneen salassa pidettävää aineistoa Venäjälle.

Ranskan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan tiedustelupalvelu DGSI:n kerrotaan pidättäneen upseerin, kun tämä oli palaamassa kesälomaltaan asemapaikkansa, Naton-tukikohtaan lähellä Napolia.

Tutkintavankeudessa olevaa epäiltyä syytetään Europe 1:n mukaan tietojen toimittamisesta vieraalle valtiolle, Ranskan elintärkeitä etuja vahingoittavasta tiedonhankinnasta, tiedustelusta vieraan vallan hyväksi sekä kansallista turvallisuutta koskevan salassapitovelvoitteen rikkomisesta.

– Olemme ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin varotoimiin. Oikeuden on nyt annettava tehdä tehtävänsä tutkinnan salassapitoa kunnioittaen. On tuomioistuimen asia ratkaista, onko hän syyllinen ja mihin hän on syyllistynyt, ministeri Parly toteaa.