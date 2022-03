Ukrainan sanotaan iskeneen takaisin: Venäjän sotalaiva liekeissä

Berdjanskin satamassa kerrotaan syttyneen tulipalo.

Ukrainan asevoimat kertoo tuhonneensa venäläisen Alligator-luokan maihinnousualuksen venäläisjoukkojen miehittämässä Berdjanskin satamakaupungissa Etelä-Ukrainassa.

Uutiselle ei ole vielä saatu vahvistusta riippumattomista lähteistä.

Sosiaalisessa mediassa kiertää uutissivustojen ja asiantuntijoiden jakamia videoita ja kuvia (jutun alla) väitetystä tulipalosta Berdjanskin satamassa.

Orsk-nimisen venäläisen maihinnousualuksen sanotaan joutuneen hyökkäyksen kohteeksi ja syttyneen palamaan.

В тимчасово захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту російських окупантів.

Буде ще!

Слава Україні!

Докладніше: https://t.co/rzXBCG6LjX#stoprussia pic.twitter.com/ynmNcgGEXn — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 24, 2022

Video of the fire in #Russia|n-occupied port of #Berdyansk, south #Ukraine. There are reports that the Russian landing warship Orsk, docked in the port, is on fire. pic.twitter.com/jr4bAD8PSL — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 24, 2022

#war Cargo terminal of Berdyansk port on March 24, 2022. With a high probability, it can be argued that an Alligator-class landing ship is located in the epicenter of the explosions and fire. My photo collage for identification(h/t @YorukIsik ) pic.twitter.com/0rwDnY6X8e — Capt(N) (@Capt_Navy) March 24, 2022

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Ukrainian Navy officially announced the destruction of a Russian Alligator-class landing ship BDK-69 "Orsk" in the port of Berdyansk.https://t.co/YE2uJr0MTu pic.twitter.com/69I0YCuUMa — Status-6 (@Archer83Able) March 24, 2022