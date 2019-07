Ukraina ja ulkoministeriö arvostelevat Ylen Krim-uutisointia

Ylen äskettäinen raportti Krimin niemimaalta saa kritiikkiä Ukrainan Helsingin-suurlähetystöltä ja Suomen ulkoministeriöltä.

Ylen raportti käsitteli Venäjän Krimillä järjestämiä lapsi- ja nuorisoleirejä hyvin myönteisessä sävyssä. Laajassa jutussa jäi mainitsematta, että Venäjän vuonna 2014 miehittämä ja laittomasti itseensä liittämä Krim on osa Ukrainaa. Myöskään venäläishallinnon Krimillä toteuttamat ihmisoikeusloukkaukset ja niemimaan systemaattinen militarisointi oli sivuutettu.

Vaikka Krimin tilanteen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuutta ei raportissa käsitelty, sen toimittaja jakoi sen Twitterissä turvallisuuspolitiikkaan viittaavalla aihetunnisteella #turpo.

Sekä Suomen ulkoministeriö että Ukrainan Helsingin-suurlähetystö reagoivat Ylen juttuun tuoreeltaan.

– Krimin laiton liittäminen Venäjään rikkoo Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia sekä on kansainvälisen oikeuden vastaista. Suomi ei tunnusta Krimiä osaksi Venäjää, UM:n Ukraina-tiimin vetäjä Päivi Nevala twiittasi.

– Petyin YLE:n kritiikittömään ja vähäisesti taustoitettuun kiiltokuvajuttuun Krimin Artek-leiristä. Artek osana naapurimaan hybridivaikuttamista ja propagandaa olisi ansainnut asiallisen taustoituksen tämän avaamiseksi, UM:n Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön päällikkö Päivi Peltokoski totesi omassa kommentissaan.

Hän myös muistutti Suomen noudattavan EU:n yhteistä tunnustamattomuus- ja pakotepolitiikkaa sekä toivoi, että Yle täydentäisi raporttiaan siitä puuttuvilla faktoilla.

Ukrainan Helsingin-edustuston väliaikainen päällikkö Ilja Kvas kiitti Peltokoskea tämän selväsanaisesta viestistä. Kvas piti valitettavana, että Ylen toimituksessa ei ole ymmärretty yksipuolisen Krim-raportin julkaisemisen haitallisia vaikutuksia.

Hiipivää legitimointia?

Kun raportin julkaisemista on kulunut runsaat kaksi viikkoa, se on edelleen Ylen verkkosivuilla alkuperäisessä muodossaan. Nevalan ja Kvasin käsityksen mukaan Yle ei ole myöskään muilla tavoin reagoinut ulkoministeriön ja Ukrainan suurlähetystön kriittisiin kommentteihin.

– On ollut huolestuttavaa havaita, että suomalaisessa mediassa on taas alkanut esiintyä useammin sellaista sisältöä, jossa langetaan käytännössä kaiuttamaan Kremlin narratiivia, Ukrainan Helsingin-edustustoa johtava Ilja Kvas sanoo Verkkouutisille.

– Suomessa, kuten useissa muissakin maissa, julkaistaan toisinaan kauniisti kuvitettuja artikkeleita, jotka ylistävät Krimin suurenmoisia maisemia, luontoa, ilmastoa ja venäläisten suosimia lomakohteita. Samalla unohdetaan kuitenkin todeta, että Krim on osa Ukrainaa, ja sinne matkustettaessa on noudatettava Ukrainan voimassa olevia lakeja ja matkustusmääräyksiä, hän huomauttaa.

Venäjä on pyrkinyt Kvasin mukaan vuodesta 2014 alkaen hyvin systemaattisesti ohjailemaan Krimiä koskevaa mediaraportointia tavalla, joka vähitellen johtaisi niemimaan tunnustamiseen osaksi Venäjää.

Miehitetyllä Krimillä menee huonosti

Ulkoministeriön Päivi Nevalan mukaan Ylen Krim-raportin keskeinen ongelma on se, mitä siinä jätettiin sanomatta.

– Toimittaja ei tuonut esille, että Krim on osa Ukrainaa ja että Venäjä on laittomasti liittänyt sen alueeseensa. Venäjä on rikkonut Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia. Se on toiminut aivan perustavanlaatuisesti vastoin kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa, Nevala sanoo.

– Ylen juttu antaa hyvin kiiltokuvamaisen kuvan Krimin tilanteesta, vaikka tiedämme alueella tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mielivaltaisista pidätyksistä ja muista Venäjän toimista ukrainalaisväestöä ja erityisesti paikallista tataariyhteisöä kohtaan. Krimin humanitaarinen tilannehan on olennaisesti heikentynyt siitä lähtien, kun Venäjä liitti alueen laittomasti itseensä, hän toteaa.

Hän muistuttaa Venäjän asevoimien keskittäneen Krimille yhä enemmän joukkojaan ja kalustoaan heti helmikuussa 2014 tapahtuneesta miehityksestä alkaen. Myös Kertšinsalmen sillan rakentaminen rikkoo kansainvälistä oikeutta, ja Venäjä rajoittaa merenkulkua Mustanmeren ja Asovanmeren yhdistävässä kapeassa salmessa molempiin suuntiin.

Ulkoministeriö on Nevalan mukaan viestinyt EU:n ja Suomen linjasta kaiken aikaa säännöllisesti ja selväsanaisesti.

– Aiheesta on keskusteltu mediankin kanssa säännöllisesti. Suomen kannan pitäisi kyllä olla oikein hyvin kaikkien tiedossa, hän huomauttaa.

Nevala pitää valitettavana myös sitä, että Ylen juttu loi myönteistä mielikuvaa Venäjän toimista Krimillä nimenomaan lasten kautta.

– Lapsethan eivät ole Krimin tilanteeseen millään tavoin osallisia. Siksi on mielestäni kyseenalaista valita näkökulma, jossa lapset oikeastaan jäävät tietyn viestin välikappaleiksi.

