Tyrmäys koronan hihamerkeille – ”THL:n pystyttävä parempaan”

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo toivoo mieluummin käyttöön sovellusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ei tue THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin esitystä koronahihamerkeistä. Wallinheimo toivoo, että hallitus toisi kansan käyttöön lupaillun älypuhelinsovelluksen. Vapaaehtoisuuteen perustuvalla sovellukselle voitaisiin seurata tartuntaketjuja. Vastaavaa teknologiaa on hyödynnetty Aasiassa.

– Hihamerkit ovat kaikuja niin karmeasta menneisyydestä, että 2020-luvulla on pystyttävä parempaan. Myös THL:n on pystyttävä parempaan kuin tämä, Sinuhe Wallinheimo toteaa Twitterissä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on esittänyt ideoita koronan veteraaninapista, hihamerkistä tai passista. Se kertoisi kantajan sairastaneen jo taudin.

– Jos saisimme varmuuden, että on jo sairastanut taudin ja on sitä suojaavia vasta-aineita, sellaiset ihmiset voisivat olla avaamassa yhteiskuntaa ilman, että olisimme toisillemme uhka. Tällä hetkellä jokainen meistä on toiselle uhka. Jos tietäisimme paremmin, ketkä ovat jo taudin sairastaneet, se olisi myönteinen tieto, jota voitaisiin hyödyntää myös hoidollisesti, Nohynek sanoi MTV:lle.

Nohynek totesi ymmärtävänsä myös mielikuvat 40-luvusta. Hänen mukaansa ajatus oli kuitenkin se, että tilanteesta on jotenkin päästävä ulos.

