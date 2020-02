Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Peter Östman (kd.) porrastaisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman ei ole vakuuttunut hallituksen toimista työllisyyden nostamiseksi.

– Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin on ollut sekä (Antti) Rinteen että (Sanna) Marinin hallituksen yksi keskeinen tavoite. Hallitus visioi hallitusneuvotteluissa, että työllisyysaste nousee niin paljon, että he voivat lisätä julkisia menoja ja kuitenkin tavoittaa talouden tasapainon vaalikauden lopulla. Vision heikkous on siinä, että työllisyystoimista ei ole vieläkään tietoa, Östman kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa.

Työttömiä kansanedustaja kannustaisi aktiiviseen työnhakuun.

– Työttömäksi jääminen ei saa olla vaihtoehto ihmisille. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitää porrastaa niin, että työttömyyden alkuvaiheessa päiväraha olisi suurempi kuin loppuvaiheessa. Tämä parantaisi työttömän asemaa työttömyyden alkuvaiheessa ja kannustaisi hakemaan uutta työtä aktiivisesti.

Östman ehdottaa lisäksi toimia, joilla helpotetaan yritysten mahdollisuuksia työllistää.

– Paikallisen sopimisen edistäminen on yksi keskeisimmistä toimista. Suomessa on noin 90 000 työnantajayritystä. Näistä yrityksistä vain reilu 20 prosenttia kuuluu työnantajaliittoihin. Näille pienille ja keskisuurille yrityksille paikallinen sopiminen olisi äärimmäisen tärkeää. Tarvitaan joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia paikallisesti, Östman kirjoittaa.

Kevätkausi on Östmanin mukaan ratkaiseva hallitukselle.

– Jos ei nyt löydetä keinoja talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi, hallitus ei pysty toteuttamaan tavoitettaan talouden tasapainottamisesta. Siinä tapauksessa hallituksen pitää ryhtyä leikkaamaan menoja.