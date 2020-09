Tutkija koronan leviämisestä MTV:lle: Tästä on yritetty varoittaa

Kasvomaskien käyttö on apulaisprofessorin mukaan tärkeää, koska korona leviää aerosolin muodossa enemmän kuin on uskottu.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorisen mukaan koronaviruksen leviämisriski kasvaa, kun siirrytään sisätiloihin. Vuorinen on mukana tutkimushankkeessa, jossa on selvitetty koronaviruksen leviämistä sisäilmassa.

− Tärkein tutkimustuloksemme on osoitus, että ilmassa on enemmän virusta aerosolin muodossa kuin on aiemmin uskottu. Tähän ovat päätyneet myös aerosolitutkijat ympäri maailman, ja he ovat yrittäneet tästä asiasta varottaa, Ville Vuorinen sanoo MTV:lle.

Hänen mukaansa tuloksilla on iso merkitys käytännön elämässämme nyt, kun säiden kylmentyessä siirrytään sisätiloihin ja koronavirustilanne on Suomessakin lähtenyt uudelleen huonompaan suuntaan.

− Fokusoimmeko turvatoimia käsihygieniaan, vai miten pitäisi huomioida esimerkiksi ilmanvaihto, tuuletus ja maskien käyttö julkisilla paikoilla?

Vuorisen mukaan suurin riski saada koronavirustartunta on sisätiloissa. Tutkimuksessa selvitettiin aerosolien leviämistä sisätiloissa, ja sen havaintojen perusteella kasvomaskien käyttö sisätiloissa on Vuorisen mukaan tärkeää.

− Ulkotiloissa on jopa kymmeniä kertoja pienempi riski saada tartunta. Ilma vaihtuu ulkona kymmeniä tai jopa satoja kertoja tehokkaammin kuin sisällä, jossa ilma vaihtuu ehkä muutaman kerran tunnissa. Isoin riski on siksi huonosti tuuletetuissa tiloissa, joissa ilma ei vaihdu juurikaan.

Tällaisia tiloja ovat Vuorisen mukaan muun muassa pukukopit ja toimistot.

Viime viikkoina on todettu koronavirustartuntoja, jotka liittyvät harrastustoimintaan ja urheiluun. Vuorisen mukaan maailmalta on tullut tietoa, jonka mukaan ryhmäliikuntatilanteista on seurannut paljon tartuntoja.

− Kovat puuskutustilanteet ovat riski. Virus pääsee hengitysilmaan uloshengityksen mukana, hän sanoo.

Vuorinen kannustaa julkisten tilojen, kuten luokkahuoneiden, ahkeraan tuulettamiseen.

− Maskit yhdistettynä hyvään ilmanvaihtoon ja käsihygieniaan on keskeisen tärkeä yhdistelmä koronaviruksen ehkäisyssä.