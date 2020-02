Turkki vetosi 4. artiklaan, NATO kokoukseen Syyriasta

Turkki on vedonnut NATO:n perussopimuksen 4. artiklaan ja kutsunut puolustusliiton kokoukseen Syyrian tilanteen vuoksi. 4. artikla käsittelee turvallisuuskonsultaatioita. Sen mukaan kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus tuoda asia NATO:n neuvoston käsittelyyn, kun on kyse tilanteesta, jossa jäsenvaltio katsoo alueellisen koskemattomuutensa, poliittisen itsenäisyytensä tai turvallisuutensa olevan uhattuna. Neuvosto on puolustusliiton korkein päättävä elin. Se koostuu jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista.

– NATO:n neuvosto tapaa Turkin pyynnöstä Artikla 4. mukaisisissa konsuultatioissa Syyrian tilanteesta, NATO:n pääsihteeri Jens Stoltenberg tviittaa.

Turkki on vedonnut 4. artiklaan Syyrian tilanteen vuoksi aiemmin vuonna 2012. Tuolloin Turkki kutsui NATO:n konsultaatioihin kahteen kertaan. Ensin sen jälkeen, kun Syyria oli ampunut alas turkkilaisen hävittäjän ja toistamiseen kun Syyrian tykistökeskitys surmasi turkkilaisia siviilejä. Yhteensä 4. artiklaan on vedottu NATO:n historian aikana kuudesti.

Syyrian Idlibin tilanne on kiristynyt kymmeniä turkkilaisia sotilaita tappaneen ilmaiskun jälkeen. Turkki reagoi tilanteeseen laajoilla vastaiskuilla. Joidenkin tietojen mukaan Venäjä olisi tehnyt iskun. Venäjä on kuitenkin kiistänyt väitteet. Moskovan mukaan turkkilaisjoukkojen ei myöskään olisi pitänyt olla alueella.

Turkki tukee Idlibin kapinallisia ja Venäjä puolestaan Syyrian armeijaa. Venäjä lähetti perjantaina kaksi uutta sotalaivaa kohti Syyriaa kiristyvän tilanteen takia.

The #NATO Council will meet this morning under article 4 of the NATO treaty to discuss #Syria.

This is the sixth time in NATO's history that article 4 has been invoked.

Previously: 2003 (on Iraq), 2x in 2012 (on Syria), 2014 (on Russia), in 2015 (on terrorism) pic.twitter.com/NGAGNm3atZ

— Matthias Eichenlaub (@MattEichenlaub) February 28, 2020