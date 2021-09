Tony Blair: Ääri-islamin uhka on vakava

Britannian entinen pääministeri Tony Blair arvioi radikaali-islamin muodostavan vakavan ja maailmanlaajuisen uhkakuvan.

– Taleban on osa globaalia radikaali-islamia. Se koostuu useista eri ryhmittymistä, mutta heillä kaikilla on sama perusideologia, Tony Blair sanoi Royal United Services Institute -ajatuspajan tilaisuudessa.

Ideologiaan kuuluu kapea tulkinta uskonnosta, joka katsotaan ainoaksi oikeaksi. Se määrittelee vahvasti yhteiskuntaa, politiikkaa ja kulttuuria.

Blair huomautti, että radikaali-islamiin sisältyy ajatus islamismista eli uskonnon käyttämisestä poliittisena oppina, jota ajetaan tarvittaessa väkivaltaisin keinoin.

– Tämä ideologia on ristiriidassa modernin, avoimen ja kulttuurisesti suvaitsevan yhteiskunnan kanssa.

Blairin mukaan radikaali-islam ei ole heikentynyt, vaikka länsimaissa ei ole tapahtunut syyskuun 11. päivän terrori-iskuja vastaavia hyökkäyksiä vuoden 2001 jälkeen. Entinen pääministeri huomautti, että lopputulos Afganistanissa olisi voinut olla nyt nähtyä parempi.

– Ehkä sukupolveni johtajat olivat naiiveja ajatellessaan, että muita maita pystyi ”luomaan uudelleen”. Tai ehkä prosessin olisi pitänyt kestää pidempään.

– Olemme nähneet Afganistanin mediassa, kulttuurissa ja kansalaisyhteiskunnassa toimineiden naisten pakenevan henkensä edestä. Meidän ei pitäisi unohtaa, että arvomme ovat vieläkin niitä, jotka vapaat ihmiset valitsevat, Tony Blair sanoi.

The 9/11 Attacks, Two Decades On with The Rt Hon Tony Blair https://t.co/t6LiDdosSn

— RUSI (@RUSI_org) September 6, 2021