Toimitusjohtaja KL:lle: Konkurssipyrskäys todennäköinen

Matkailuala vaatii hallitukselta toteuttamiskelpoista suunnitelmaa matkailun avaamisesta.

Matkailuala kokonaisuudessaan etenee Kauppalehden mukaan kohti kesää sumussa. Kansainvälisten matkailijoiden pääsy maahan on yhä auki. Ala vaatii nyt hallitukselta selkeää viestiä, miten rajat aukeavat.

– Suomella ei ole varaa jäädä matkailun viimeiseen vaunuun, sanoo Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö Kauppalehdelle.

Kauhukuva on, että Suomeen ei pääse kansainvälisiä matkailijoita, mutta suomalaiset suuntaavat lomalle ulkomaille. EU:n sisärajat ovat aukeamassa kesäkuussa, mutta Suomi ei ole ilmoittanut, miten tänne pääsee matkustamaan. Myös unionin ulkopuolelta tulevien pääsy maahan on kysymysmerkki.

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestö MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan Suomi ei voi jäädä katsomaan, kun muut Pohjoismaat palaavat normaaliin, vaan hallituksen pitää välittömästi tehdä esitys matkailun avaamisesta.

– Myös ulkorajaliikenne täytyy saada turvallisesti auki, sanoo Lappi.

Koronavuoden jäljiltä hotellien tilanne on surkea. Osa hotelleista on yhä kiinni, henkilökuntaa on lomautettu ja irtisanottu. Nyt alalla seurataan huolestuneina kotimaan kesätapahtumien perumisia. Ne vähentävät suomalaisten liikkumista.

Majoitusalan saama koronatuki on noin viisi prosenttia liikevaihdon menetyksestä vuonna 2020. Pahin tilanne on pienillä, yksityisillä toimijoilla.

– Konkurssipyrskäys on todennäköinen. Hotelleja ja kylpylöitä häviää monesta kunnasta, Lappi ennustaa.