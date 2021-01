THL julkaisi kartan: Näin rokotteita on Suomessa annettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo aloittavansa päivittäiset raportoinnit koronarokotusten edistymisestä.

THL julkaisi tiedotteensa yhteydessä kartan koronarokotusten jakautumisesta Suomessa (jutun alla).

Sen perusteella rokotteita on nyt jaettu 54 554. Isoin osuus niistä (15 036) on jaettu HUS-alueella.

Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä on jaettu kussakin vajaa 5000 rokoteannosta.

THL:n mukaan Rokotusrekisterin tiedot saadaan perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo) sekä terveydenhuollon hoitoilmoituksesta (Hilmo).

Mukana raportoinnissa ovat rokotukset niille henkilöille, jotka löytyvät Suomen väestötietojärjestelmästä. Henkilön katsotaan saaneen rokote, jos hänellä on vähintään yksi rokotustapahtuma. Rokotuspäivämäärä on raportoinnissa henkilön ensimmäisen rokotustapahtuman päivämäärä.

Aluksi tiedot rokotettujen määrästä julkaistaan sairaanhoitopiireittäin, mutta vastaisuudessa, kun tietoa on kertynyt enemmän, siirrytään kuntakohtaiseen raportointiin. Koronarokotusten edistymisestä raportoidaan myös ikäryhmittäin sekä julkaisemalla rokotteiden saaneiden kumulatiivinen lukumäärä rokotuspäivämäärän mukaan.

− On huomioitava, että potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä puutteita, ja siten todellinen rokotettujen määrä on ilmoitettua suurempi. Rokotettujen määrä tarkentuu takautuvasti, THL:n tiedotteessa todetaan.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi viime viikolla tiedotustilaisuudessa, että kaikki alueet eivät ole lähettäneet tietoja rokotetuista THL:n rekisteriin.

Raportoimme koronarokotusten edistymisestä vastedes päivittäin. Tiedot rokotettujen määrästä julkaistaan:

✅Sairaanhoitopiireittäin

