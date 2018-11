Theresa Mayn esitys etenee – Britannian hallitus hyväksyy sopimuksen Brexitistä

Pitkät hallituksen neuvottelut päätyivät lopulta Brexit-sopimuksen hyväksymiseen.

Britannian hallituksen pitkään kestänyt kokous Brexit-sopimuksesta päättyi keskiviikkona illalla. Konservatiivihallitus hyväksyi Theresa Mayn esityksen Brexit-sopimuksen hyväksymisestä.

– Päätös oli hankala erityisesti Pohjois-Irannin suhteen.

– Tulos on paras, mitä kykenimme saavuttamaan, May totesi astuessaan kameroiden eteen.

Sopimuksesta ei ole vielä tarkkoja tietoja, mutta ilmeisesti Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliin ei tule ns. kovaa rajaa.

Osa konservatiiveista on heti päätöksen tultua julki arvostellut sopimusta. Theresa Mayn tulevaisuus pääministerinä on kiinni käytännössä kiinni siitä, saako hän esityksensä läpi parlamentissa. Oletettavaa on, että hänen oma puolueensa ei pysy täysin yhtenäisenä. Mayn tulevaisuus on siis yhä epävarma.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin oli määrä antaa lausunto vielä myöhään keskiviikkoiltana.