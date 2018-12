Theresa Maylle ennakoidaan tappiota – Boris Johnson: Voisi silti jatkaa

– Nyt on käsillä on tärkeä viikko Brexitin kohtalon kannalta, twiittasi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sunnuntaina keskusteltuaan puhelimessa pääministeri Theresa Mayn kanssa. Asiasta uutisoi BBC.

Parlamentti äänestää ensi viikolla Brexit-sopimuksesta, joka arvioiden mukaan torjutaan. EU:n johtajat ovat hyväksyneet Britannian ja EU:n välille neuvotellun sopimuksen, mutta myös Britannian parlamentin olisi tuettava sitä.

Jos sopimus hylätään, on epäselvää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Entinen ulkoministeri Boris Johnson totesi, että May voisi jatkaa, vaikka hänen neuvottelemansa sopimus hylättäisiin ensi viikolla. Johnsonin mukaan Brexit-sopimus olisi vain neuvoteltava uudelleen. May on varoittanut oman puolueensa kapinallisia, että uudet vaalit ovat lähellä, jos sopimus kaatuu.

– On olemassa vakava riski, että jäämme kokonaan ilman sopimusta, Theresa May totesi tiedotusvälineille.

I had a phone call with PM @theresa_may. It will be an important week for the fate of #Brexit.

— Donald Tusk (@eucopresident) December 9, 2018