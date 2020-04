Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kysyy, eikö hoitajilla ole oikeutta tunteisiin.

Palvelualojen työnantajien Palta ry:n toimitusjohtaja Tuomas Aarto paheksuu Tehyn ”uhoamista” palkankorotuksista. Julkisen talouden tila on heikentynyt dramaattisesti koronakriisin myötä ja valtio velkaantuu nopeasti.

– Tämä Tehyn touhu on lähtenyt täysin räpylästä. Uho jatkuu, vaikka julkisen talouden tila on surkea ja vaikka yleinen linja neuvottelukierroksella on muodostunut jo ajat sitten. Näillä toimintatavoilla ei pitkälle pötkitä, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kommentoi Twitterissä.

Aarto on jakanut Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen haastattelun MTV:ltä. Rytkösen mukaan ”hoitajat ovat täysin raivoissaan kuntatyönantajalle ja Suomen hallitukselle siitä totaalisesta piittaamattomuudesta mikä heillä on nyt hoitajia kohtaan”. Rytkösen mukaan he saavat kuulla ”samaa virttä, että rahaa ei ole”.

Kunta-alan työehtoneuvottelut ovat tällä hetkellä sovitteluvaiheessa. Koulutettua hoitoalan henkilöstöä edustava Tehy vaatii oman sote-alan sopimuksen lisäksi, kiky-tuntien poistoa, yleisen linjan palkankorotuksia ja valmiuslakilisää.

Rytkönen kysyy Paltan Aartolta, että eikö hoitajilla ole oikeutta edes tunteisiin.

Aarto vastaa, että realismia ei pidä unohtaa.

– Uhoilu tekee sopuun pääsemisen yhä vaikeammaksi. Ja lopulta itseaiheutettu pettymys jäsenistössä on suuri. Tältä tämä valitettavasti näyttää, Aarto kirjoittaa.

Rytkönen ei ole mielestään uhonnut haastattelussa.

– Kerron rauhallisesti tehyläisten tunnoista, Rytkönen toteaa.

Eli hoitajilla ei ole enää oikeutta edes tunteisiin?

Okei. — Millariikka Rytkönen (@millaryt) April 21, 2020

Ehkä kannattaa Tuomas ihan klikata ja katsoa se mun haastis-klippi. Kerro, missä kohtaa siinä uhoan.

Kerron rauhallisesti #tehy’läisten tunnoista. — Millariikka Rytkönen (@millaryt) April 21, 2020